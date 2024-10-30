В Челябинской области семь школ остаются на карантине

В Челябинской области семь школ отправлены на карантин из-за эпидобстановки, еще пять учреждений переведены на дистант. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минобразования региона.
«На 30 октября в Челябинской области семь школ на карантине, пять на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов», — сообщили URA.RU в министерстве.
По данным на 21 октября, на дистант были переведены 18 школ, еще пять находились на карантине. В Коркинском округе из-за превышения порога заболеваемости пневмонией на карантин были отправлены одна школа и десять классов.
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