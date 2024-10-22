Около тысячи школьников переведены на дистант в челябинском районе

Около тысячи учащихся переведены на дистанционную форму обучения в Коркино Челябинской области. На карантин там закрыта школа и десять классов, сообщили 22 октября в пресс-службе округа.
«В Коркинском округе на карантин отправлены одна школа и десять классов. Почти восемьсот учащихся переведены на дистанционную форму обучения», — сообщает пресс-служба округа в telegram-канале.
С 22 октября по 5 ноября карантин объявлен в средней школе №11. Там превышен порог заболеваемости пневмонией — по школе зарегистрировано 25 случаев. Карантин объявлен еще в десяти классах разных школ, где зафиксировано два и более случаев пневмонии. На больничный ушли 14 педагогов.
Челябинский пульмонолог Анна Королева ранее дала советы, как уберечься от пневмонии. Стоит соблюдать гигиену и избегать скопления людей в период ОРВИ, отметила специалист. Важно лечить простудные заболевания, так как пневмония часто возникает как осложнение на фоне обычной.
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