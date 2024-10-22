Около тысячи школьников переведены на дистант в челябинском районе

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Занятия для учеников в одной из школ Коркино отменили до 5 ноября (архивное фото)
Занятия для учеников в одной из школ Коркино отменили до 5 ноября (архивное фото) Фото:

Около тысячи учащихся переведены на дистанционную форму обучения в Коркино Челябинской области. На карантин там закрыта школа и десять классов, сообщили 22 октября в пресс-службе округа.

«В Коркинском округе на карантин отправлены одна школа и десять классов. Почти восемьсот учащихся переведены на дистанционную форму обучения», — сообщает пресс-служба округа в telegram-канале.

С 22 октября по 5 ноября карантин объявлен в средней школе №11. Там превышен порог заболеваемости пневмонией — по школе зарегистрировано 25 случаев. Карантин объявлен еще в десяти классах разных школ, где зафиксировано два и более случаев пневмонии. На больничный ушли 14 педагогов.

Челябинский пульмонолог Анна Королева ранее дала советы, как уберечься от пневмонии. Стоит соблюдать гигиену и избегать скопления людей в период ОРВИ, отметила специалист. Важно лечить простудные заболевания, так как пневмония часто возникает как осложнение на фоне обычной.

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Около тысячи учащихся переведены на дистанционную форму обучения в Коркино Челябинской области. На карантин там закрыта школа и десять классов, сообщили 22 октября в пресс-службе округа. «В Коркинском округе на карантин отправлены одна школа и десять классов. Почти восемьсот учащихся переведены на дистанционную форму обучения», — сообщает пресс-служба округа в telegram-канале. С 22 октября по 5 ноября карантин объявлен в средней школе №11. Там превышен порог заболеваемости пневмонией — по школе зарегистрировано 25 случаев. Карантин объявлен еще в десяти классах разных школ, где зафиксировано два и более случаев пневмонии. На больничный ушли 14 педагогов. Челябинский пульмонолог Анна Королева ранее дала советы, как уберечься от пневмонии. Стоит соблюдать гигиену и избегать скопления людей в период ОРВИ, отметила специалист. Важно лечить простудные заболевания, так как пневмония часто возникает как осложнение на фоне обычной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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