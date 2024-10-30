Замминистра обороны РФ Фрадков попал в черный список США

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США расширили санкционный список в отношении России
США расширили санкционный список в отношении России Фото:

США внесли дополнительные изменения в санкционный список, касающийся России, расширив его за счет десятков новых физических и юридических лиц, включая заместителя министра обороны РФ Павла Фрадкова. Об этом сообщает Министерство финансов Штатов.

«США ужесточили санкции против России, в черный список попал замминистра обороны РФ Павел Фрадков», — написали на сайте ведомства. В то же время Штаты вывели из-под санкций украинский Проминвестбанк.

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США внесли дополнительные изменения в санкционный список, касающийся России, расширив его за счет десятков новых физических и юридических лиц, включая заместителя министра обороны РФ Павла Фрадкова. Об этом сообщает Министерство финансов Штатов. «США ужесточили санкции против России, в черный список попал замминистра обороны РФ Павел Фрадков», — написали на сайте ведомства. В то же время Штаты вывели из-под санкций украинский Проминвестбанк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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