В центре Екатеринбурга раздадут 1000 шанег, а Олешко прочитает сказки. Афиша

В Екатеринбурге пройдут чемпионат по поеданию пиццы и мастер-класс для кулинаров

31 октября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Александр Олешко прочитает «Кота в сапогах» и «Красную шапочку» под живую музыку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После длительной шестидневной рабочей недели екатеринбуржцев ждет два выходных. В качестве досуга горожанам предлагают отведать шанежки, поучаствовать в гастрономическом чемпионате и послушать сказки Шарля Перро в исполнении Александра Олешко. URA.RU собрало самые интересные мероприятия предстоящих выходных. 3 ноября Чемпионат по поеданию пиццы в ТЦ «Карнавал» Участникам предстоит на скорость съесть итальянское блюдо с разными начинками: мясом, сыром, грибами, овощами. Екатеринбуржцам предстоит съесть около 2 кг пиццы за все время чемпионата. При этом появилось новое условие — победители прошлых лет не смогут участвовать в этот раз. Начало регистрации в 13:00, чемпионат стартует в 14:00, вход свободный. Шаньги будут готовить два дня подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шоу «Вася накормит» на площади 1905 года Шеф-повара Василий Емельяненко и Сергей Мирошников приготовят уральскую «Грибницу» и 1000 шанежек вместе со студентами торгово-экономического техникума. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация , старт в 14:00. Александр Олешко читает сказки Шарля Перро Популярный артист прочитает «Кота в сапогах» и «Красную шапочку» под живую музыку Валерии Бесединой в исполнении Уральского филармонического оркестра. Начало в 15:00, билетов осталось не так уж много, стартовая цена — от 1700 рублей. Спектакль «Измена» в театре драмы Саундраму «Измена» по пьесе Леонида Зорина представили публике в прошлом году, и она до сих пор пользуется популярностью у зрителей. История разворачивается в провинциальном городе Покровск, где местных жителей ошарашила новость, что Зара Петровна изменила мужу с поэтом-песенником. Муж заступается за жену и требует у соперника подтверждения факта измены. Начало в 18:00, билеты — от 200 рублей. 4 ноября Премьера в театре музкомедии В театре покажут премьерную постановку «Полет», которая посвящена легендарной гимнастке, четырехкратной абсолютной чемпионке СССР Лилии Назмутдиновой. Факты биографии знаменитой спортсменки легли в основу спектакля. По сюжету молодого режиссера отправляют на Урал за роман с женой ректора ВГИКа. В Свердловске герою необходимо снять фильм о гимнастке. Начало спектакля в 18:30, стоимость билетов — от 400 рублей. Мастер-класс в ТРЦ «Мега» На фудкорте проведут мастер-класс для всей семьи «Вместе вкуснее» от Сергея Мирошникова — лучшего шефа Урала по версии WhereToEat-2024. Кулинар приготовит различные шаньги: удмуртскую с пшенной кашей на мясном бульоне и жареным курдюком, с муксуном и ягодами, с вяленой кониной, квашеной капустой и хреновиной, с салом и острым перцем. Попробовать получившиеся блюда сможет любой желающий. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный. Билеты на матч еще есть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Матч «Урал»-«Родина» Встреча пройдет в рамках тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Карта болельщика для покупки билета не нужна, стоимость проходки — от 200 рублей. Состязание пройдет на «Екатеринбург Арене» в 16:00. Выставка в креативном кластере «Л52» В балюстраде второго этажа торжественно откроется выставка «Работать и жить. Свердловск». На ней посетители смогут познакомиться с историей развития архитектурно-строительного и промышленного Свердловска в 1920—1930-е годы. Здесь будет макет того, каким планировали сделать центр города и как выглядел соцгород Уралмашзавода. Погружать в индустриальную атмосферу будут ароматы, которые придумала художница Ирина Суворова. Тренировка и стрельба из лука на ВИЗе Горожанам предлагают бесплатно поучаствовать в массовой тренировке на открытом воздухе с профессиональными тренерами. После екатеринбуржцев научат казачьей стрельбе из лука или якутскому тройному национальному прыжку. Начало мероприятия в 11:00. Можно не только закупиться, но и хорошо провести время Фото: Марина Молдавская © URA.RU Маркет от «Стенограффии» В пространстве фонда «Дорогами добра» можно будет купить вещи локальных уральских брендов, порисовать, посмотреть анимационные фильмы, послушать винил и обменяться книгами. Начало в 14:00, вход бесплатный. Выступление бодибилдеров в Veer Mall Мероприятие пройдет в амфитеатре торгового центра. Посетить выступление можно бесплатно с 12:00 до 19:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После длительной шестидневной рабочей недели екатеринбуржцев ждет два выходных. В качестве досуга горожанам предлагают отведать шанежки, поучаствовать в гастрономическом чемпионате и послушать сказки Шарля Перро в исполнении Александра Олешко. URA.RU собрало самые интересные мероприятия предстоящих выходных. Чемпионат по поеданию пиццы в ТЦ «Карнавал» Участникам предстоит на скорость съесть итальянское блюдо с разными начинками: мясом, сыром, грибами, овощами. Екатеринбуржцам предстоит съесть около 2 кг пиццы за все время чемпионата. При этом появилось новое условие — победители прошлых лет не смогут участвовать в этот раз. Начало регистрации в 13:00, чемпионат стартует в 14:00, вход свободный. Шоу «Вася накормит» на площади 1905 года Шеф-повара Василий Емельяненко и Сергей Мирошников приготовят уральскую «Грибницу» и 1000 шанежек вместе со студентами торгово-экономического техникума. Мероприятие бесплатное, но нужна регистрация, старт в 14:00. Александр Олешко читает сказки Шарля Перро Популярный артист прочитает «Кота в сапогах» и «Красную шапочку» под живую музыку Валерии Бесединой в исполнении Уральского филармонического оркестра. Начало в 15:00, билетов осталось не так уж много, стартовая цена — от 1700 рублей. Спектакль «Измена» в театре драмы Саундраму «Измена» по пьесе Леонида Зорина представили публике в прошлом году, и она до сих пор пользуется популярностью у зрителей. История разворачивается в провинциальном городе Покровск, где местных жителей ошарашила новость, что Зара Петровна изменила мужу с поэтом-песенником. Муж заступается за жену и требует у соперника подтверждения факта измены. Начало в 18:00, билеты — от 200 рублей. Премьера в театре музкомедии В театре покажут премьерную постановку «Полет», которая посвящена легендарной гимнастке, четырехкратной абсолютной чемпионке СССР Лилии Назмутдиновой. Факты биографии знаменитой спортсменки легли в основу спектакля. По сюжету молодого режиссера отправляют на Урал за роман с женой ректора ВГИКа. В Свердловске герою необходимо снять фильм о гимнастке. Начало спектакля в 18:30, стоимость билетов — от 400 рублей. Мастер-класс в ТРЦ «Мега» На фудкорте проведут мастер-класс для всей семьи «Вместе вкуснее» от Сергея Мирошникова — лучшего шефа Урала по версии WhereToEat-2024. Кулинар приготовит различные шаньги: удмуртскую с пшенной кашей на мясном бульоне и жареным курдюком, с муксуном и ягодами, с вяленой кониной, квашеной капустой и хреновиной, с салом и острым перцем. Попробовать получившиеся блюда сможет любой желающий. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный. Матч «Урал»-«Родина» Встреча пройдет в рамках тура «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ). Карта болельщика для покупки билета не нужна, стоимость проходки — от 200 рублей. Состязание пройдет на «Екатеринбург Арене» в 16:00. Выставка в креативном кластере «Л52» В балюстраде второго этажа торжественно откроется выставка «Работать и жить. Свердловск». На ней посетители смогут познакомиться с историей развития архитектурно-строительного и промышленного Свердловска в 1920—1930-е годы. Здесь будет макет того, каким планировали сделать центр города и как выглядел соцгород Уралмашзавода. Погружать в индустриальную атмосферу будут ароматы, которые придумала художница Ирина Суворова. Тренировка и стрельба из лука на ВИЗе Горожанам предлагают бесплатно поучаствовать в массовой тренировке на открытом воздухе с профессиональными тренерами. После екатеринбуржцев научат казачьей стрельбе из лука или якутскому тройному национальному прыжку. Начало мероприятия в 11:00. Маркет от «Стенограффии» В пространстве фонда «Дорогами добра» можно будет купить вещи локальных уральских брендов, порисовать, посмотреть анимационные фильмы, послушать винил и обменяться книгами. Начало в 14:00, вход бесплатный. Выступление бодибилдеров в Veer Mall Мероприятие пройдет в амфитеатре торгового центра. Посетить выступление можно бесплатно с 12:00 до 19:00.