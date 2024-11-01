Челябинский суд вновь отказал фигуранту уголовных дел в минстрое в УДО

Челябинского бизнесмена Азаматова не выпустят на свободу по УДО

01 ноября 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Осужденный вновь попросил о досрочном освобождении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Калининский районный суд Челябинска отказал осужденному бизнесмену Михаилу Азаматову, который фигурировал в уголовных делах областного минстроя, в досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «С учетом позиции прокурор суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Решение не вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе ведомства. Прокурор аргументировал, что на путь исправления осужденный не встал, а большая часть ущерба была компенсирована конфискованными в ходе обыска деньгами. В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что по приговору Копейского городского суда от 6 октября 2022 года заместитель гендиректора по капитальному строительству ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» был приговорен по ч. 4 ст. 159 УК РФ к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такой срок он получил за хищение бюджетных средств при реконструкции лыжного стадиона имени С. И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища. В пользу администрации Златоуста взыскано порядка 39 миллионов рублей. Представитель администрации округа направил в суд письмо о поддержании ходатайства осужденного, но оно не повлияло на решение суда. Азаматов был задержан в феврале 2020 года. Именно с него началась череда задержаний в областном минстрое по делу о взятках при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. В апреле 2024 года Азаматов уже пытался заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы, однако суд ему отказал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Калининский районный суд Челябинска отказал осужденному бизнесмену Михаилу Азаматову, который фигурировал в уголовных делах областного минстроя, в досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «С учетом позиции прокурор суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Решение не вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе ведомства. Прокурор аргументировал, что на путь исправления осужденный не встал, а большая часть ущерба была компенсирована конфискованными в ходе обыска деньгами. В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что по приговору Копейского городского суда от 6 октября 2022 года заместитель гендиректора по капитальному строительству ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» был приговорен по ч. 4 ст. 159 УК РФ к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такой срок он получил за хищение бюджетных средств при реконструкции лыжного стадиона имени С. И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища. В пользу администрации Златоуста взыскано порядка 39 миллионов рублей. Представитель администрации округа направил в суд письмо о поддержании ходатайства осужденного, но оно не повлияло на решение суда. Азаматов был задержан в феврале 2020 года. Именно с него началась череда задержаний в областном минстрое по делу о взятках при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. В апреле 2024 года Азаматов уже пытался заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы, однако суд ему отказал.