Челябинец пригрозил сжечь дом из-за отказа пополнить криптокошелек

В Миассе задержали мужчину, который вымогал деньги у 53-летней женщины, угрожая сжечь ее дом. Жительница частного сектора обнаружила в своем почтовом ящике записку с требованием перевести пять тысяч рублей на криптокошелек и вызвала полицию. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
«При изучении имеющейся информации и опроса возможных свидетелей, полицейские получили приметы подозреваемого. В ходе оперативно-розыскной работы оперативники установили личность и задержали автора послания», — рассказали в областном правоохранительном главке.
Злоумышленником оказался 34-летний житель Миасса, который ранее не был судим и работал консультантом. По данным следствия, задержанный узнал о возможности незаконного заработка через интернет-ресурсы. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ.
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