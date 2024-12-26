У кого из челябинских мэров истекут сроки полномочий в 2025 году

Кого из мэров заменят в новом году

26 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

У Людмилы Шеболаевой в 2025 году заканчивается срок полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В уходящем году по региону прокатилась целая череда «мэропадов». Глав поменяли Челябинск и Златоуст, Копейск и Миасс, Озерск и Троицк. В наступающем году заканчиваются полномочия у мэров сразу нескольких городов, а значит, также возможны смены градоначальников. О том, в каких городах вероятна смена власти в 2025 году — в материале URA.RU. Новый мэр появится в Карабаше уже буквально через считанные дни. Экс-глава Станислав Афанасенко в ноябре сложил полномочия, перейдя на работу в РМК. 15 января состоится конкурс по отбору кандидатов на пост нового мэра. В конкурсе участвуют три действующих сотрудника мэрии. Это начальник отдела мэрии по имущественным и жилищным отношениям Галина Коробова, замглавы по финансам и экономике Павел Титов и начальник управления экономики Елена Шарлоимова. После конкурса нового мэра до конца января выберут местные депутаты. В конце 2025 года завершаются пятилетние полномочия мэра Южноуральска Ярослава Куленко. Он был избран на пост в 2020 году как преемник перешедшего в областной парламент Александра Лазарева, сейчас работающего в статусе вице-губернатора. Также полномочия заканчиваются у мэра Чебаркуля Светланы Виноградовой. Оба они работают первый срок и находятся во вполне трудоспособном возрасте, поэтому вполне могут снова пойти на выборы. Все зависит от отношений с областными властями и местными депутатами. Впрочем, если в чем-то эти отношения проседают, на исправление ситуации имеется почти целый год. Однако гарантий на переизбрание у них, разумеется, нет. Также в наступившем году истекают полномочия у главы Усть-Катава Сергея Семкова и мэра Кыштыма Людмилы Шеболаевой. Здесь ситуация иная — оба градоначальника работают не первый срок, и оба находятся в весьма почтенном возрасте. Поэтому вероятность того, что они пойдут на новый срок, близится к нулю. Правда, есть вероятность, что они продолжат работать в качестве муниципальных депутатов. А вот мэры в этих городах почти наверняка поменяются. Еще один город, где, как и в Кыштыме, глава находится на посту с 2010 года, — бывшее ЗАТО Локомотивный. Мэру Александру Мордвинову уже под 70, и вряд ли он пойдет на четвертый срок. Однако, сохранит ли свою самостоятельность имеющий всего восемь тысяч жителей Локомотивный в принципе — тоже большой вопрос. Разговоры о его объединении с Карталинским районом и раньше разбивались лишь о противоборство местного руководства. В свете же проводимой в регионе муниципальной реформы перспектива объединения становится еще более реальной. Та же самая реформа повлияет и на судьбу глав 23-х районов региона. В ее рамках им предстоит преобразование в муниципальные округа. Это значит, что предстоят выборы собраний депутатов и глав всех этих муниципалитетов. Причем, вне зависимости от того, истекли ли их полномочия или нет. Выборы депутатов состоятся в сентябре, и до конца 2025 года новые депутаты выберут новых глав 23-х теперь уже муниципальных округов. Есть еще один город, где власть может смениться уже в 2025 году. У мэра Верхнего Уфалея Сергея Тарасова полномочия истекают только в 2026 году, однако источники URA.RU прочат Тарасову досрочную отставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уходящем году по региону прокатилась целая череда «мэропадов». Глав поменяли Челябинск и Златоуст, Копейск и Миасс, Озерск и Троицк. В наступающем году заканчиваются полномочия у мэров сразу нескольких городов, а значит, также возможны смены градоначальников. О том, в каких городах вероятна смена власти в 2025 году — в материале URA.RU. Новый мэр появится в Карабаше уже буквально через считанные дни. Экс-глава Станислав Афанасенко в ноябре сложил полномочия, перейдя на работу в РМК. 15 января состоится конкурс по отбору кандидатов на пост нового мэра. В конкурсе участвуют три действующих сотрудника мэрии. Это начальник отдела мэрии по имущественным и жилищным отношениям Галина Коробова, замглавы по финансам и экономике Павел Титов и начальник управления экономики Елена Шарлоимова. После конкурса нового мэра до конца января выберут местные депутаты. В конце 2025 года завершаются пятилетние полномочия мэра Южноуральска Ярослава Куленко. Он был избран на пост в 2020 году как преемник перешедшего в областной парламент Александра Лазарева, сейчас работающего в статусе вице-губернатора. Также полномочия заканчиваются у мэра Чебаркуля Светланы Виноградовой. Оба они работают первый срок и находятся во вполне трудоспособном возрасте, поэтому вполне могут снова пойти на выборы. Все зависит от отношений с областными властями и местными депутатами. Впрочем, если в чем-то эти отношения проседают, на исправление ситуации имеется почти целый год. Однако гарантий на переизбрание у них, разумеется, нет. Также в наступившем году истекают полномочия у главы Усть-Катава Сергея Семкова и мэра Кыштыма Людмилы Шеболаевой. Здесь ситуация иная — оба градоначальника работают не первый срок, и оба находятся в весьма почтенном возрасте. Поэтому вероятность того, что они пойдут на новый срок, близится к нулю. Правда, есть вероятность, что они продолжат работать в качестве муниципальных депутатов. А вот мэры в этих городах почти наверняка поменяются. Еще один город, где, как и в Кыштыме, глава находится на посту с 2010 года, — бывшее ЗАТО Локомотивный. Мэру Александру Мордвинову уже под 70, и вряд ли он пойдет на четвертый срок. Однако, сохранит ли свою самостоятельность имеющий всего восемь тысяч жителей Локомотивный в принципе — тоже большой вопрос. Разговоры о его объединении с Карталинским районом и раньше разбивались лишь о противоборство местного руководства. В свете же проводимой в регионе муниципальной реформы перспектива объединения становится еще более реальной. Та же самая реформа повлияет и на судьбу глав 23-х районов региона. В ее рамках им предстоит преобразование в муниципальные округа. Это значит, что предстоят выборы собраний депутатов и глав всех этих муниципалитетов. Причем, вне зависимости от того, истекли ли их полномочия или нет. Выборы депутатов состоятся в сентябре, и до конца 2025 года новые депутаты выберут новых глав 23-х теперь уже муниципальных округов. Есть еще один город, где власть может смениться уже в 2025 году. У мэра Верхнего Уфалея Сергея Тарасова полномочия истекают только в 2026 году, однако источники URA.RU прочат Тарасову досрочную отставку.