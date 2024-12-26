Гриб побывал на месте трагедии, пообщался с отцом погибших детей и с дедушкой семейства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр общественной безопасности Александр Гриб по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера побывал на месте трагедии в поселке Беловка в Чесменском районе, где во время пожара сгорели трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Александр Гриб побывал на месте трагедии, пообщался с отцом погибших детей и с дедушкой семейства. Затем глава министерства общественной безопасности региона провел заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве.

В заседании приняли участие представители правоохранительных органов, главы сельских поселений, представители соцслужб. Участники разбирались в причинах трагедии и вырабатывали механизмы недопущения подобных ситуаций.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС России по Челябинской области, причиной гибели трех детей, мальчиков трех, пяти и семи лет, стал аварийный режим работы электроудлинителя. Дети были в доме вместе с отцом, который состоял на учете у психиатра. Он выбежал, но сыновей спасать не стал. В это время мама детей была на работе.

На данный момент возбужно уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Предоставить доклад о ходе расследования ранее потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дети были в доме вместе с отцом, который состоял на учете у психиатра пресс-служба правительства по региону

Министр общественной безопасности Александр Гриб по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера побывал на месте трагедии пресс-служба правительства по региону

Глава министерства общественной безопасности региона провел заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций пресс-служба правительства по региону