Челябинский министр безопасности работает в селе, где погибли дети. Фото

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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , гриб александр
Гриб побывал на месте трагедии, пообщался с отцом погибших детей и с дедушкой семейства Фото:

Министр общественной безопасности Александр Гриб по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера побывал на месте трагедии в поселке Беловка в Чесменском районе, где во время пожара сгорели трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Александр Гриб побывал на месте трагедии, пообщался с отцом погибших детей и с дедушкой семейства. Затем глава министерства общественной безопасности региона провел заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве.

В заседании приняли участие представители правоохранительных органов, главы сельских поселений, представители соцслужб. Участники разбирались в причинах трагедии и вырабатывали механизмы недопущения подобных ситуаций.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС России по Челябинской области, причиной гибели трех детей, мальчиков трех, пяти и семи лет, стал аварийный режим работы электроудлинителя. Дети были в доме вместе с отцом, который состоял на учете у психиатра. Он выбежал, но сыновей спасать не стал. В это время мама детей была на работе.

На данный момент возбужно уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Предоставить доклад о ходе расследования ранее потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дети были в доме вместе с отцом, который состоял на учете у психиатра
Дети были в доме вместе с отцом, который состоял на учете у психиатра
Министр общественной безопасности Александр Гриб по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера побывал на месте трагедии
Министр общественной безопасности Александр Гриб по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера побывал на месте трагедии
Глава министерства общественной безопасности региона провел заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Глава министерства общественной безопасности региона провел заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

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Министр общественной безопасности Александр Гриб по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера побывал на месте трагедии в поселке Беловка в Чесменском районе, где во время пожара сгорели трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Александр Гриб побывал на месте трагедии, пообщался с отцом погибших детей и с дедушкой семейства. Затем глава министерства общественной безопасности региона провел заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве. В заседании приняли участие представители правоохранительных органов, главы сельских поселений, представители соцслужб. Участники разбирались в причинах трагедии и вырабатывали механизмы недопущения подобных ситуаций. Как ранее сообщали в ГУ МЧС России по Челябинской области, причиной гибели трех детей, мальчиков трех, пяти и семи лет, стал аварийный режим работы электроудлинителя. Дети были в доме вместе с отцом, который состоял на учете у психиатра. Он выбежал, но сыновей спасать не стал. В это время мама детей была на работе. На данный момент возбужно уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Предоставить доклад о ходе расследования ранее потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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