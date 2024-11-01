Екатеринбуржцы получили десятки тысяч штрафов за нарушение ПДД на электросамокатах

Whoosh: в Екатеринбурге за сезон оштрафовали 21,2 тысячи нарушителей ПДД

02 ноября 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбург занял первое место по среднему количеству поездок на электросамокатах Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей ПДД во время поездок на электросамокатах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh, подводя итоги сезона. «За сезон в Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей. Однако 99% поездок совершалось без нарушения правил», — поделились в сервисе. Екатеринбург стал лидером по среднему количеству поездок — 25,5 на одного активного пользователя, это на 40% больше, чем в 2023 году. В Тюмени этот показатель равен 16,6, а в Магнитогорске — 15,9. Также Екатеринбург лидировал среди городов России по вовлеченности кикшеринга в транспортную систему. 95% поездок (9 из 10) в течение сезона совершались не для развлечения, а по делам. Примерный маршрут выглядел так: от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров. Сервис уже начал убирать самокаты с улиц. Во время межсезонья техника пройдет углубленное техобслуживание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей ПДД во время поездок на электросамокатах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh, подводя итоги сезона. «За сезон в Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей. Однако 99% поездок совершалось без нарушения правил», — поделились в сервисе. Екатеринбург стал лидером по среднему количеству поездок — 25,5 на одного активного пользователя, это на 40% больше, чем в 2023 году. В Тюмени этот показатель равен 16,6, а в Магнитогорске — 15,9. Также Екатеринбург лидировал среди городов России по вовлеченности кикшеринга в транспортную систему. 95% поездок (9 из 10) в течение сезона совершались не для развлечения, а по делам. Примерный маршрут выглядел так: от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров. Сервис уже начал убирать самокаты с улиц. Во время межсезонья техника пройдет углубленное техобслуживание.