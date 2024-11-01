01 ноября 2024

Екатеринбуржцы получили десятки тысяч штрафов за нарушение ПДД на электросамокатах

Whoosh: в Екатеринбурге за сезон оштрафовали 21,2 тысячи нарушителей ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Екатеринбург занял первое место по среднему количеству поездок на электросамокатах Фото:

В Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей ПДД во время поездок на электросамокатах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh, подводя итоги сезона.

«За сезон в Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей. Однако 99% поездок совершалось без нарушения правил», — поделились в сервисе. Екатеринбург стал лидером по среднему количеству поездок — 25,5 на одного активного пользователя, это на 40% больше, чем в 2023 году. В Тюмени этот показатель равен 16,6, а в Магнитогорске — 15,9.

Также Екатеринбург лидировал среди городов России по вовлеченности кикшеринга в транспортную систему. 95% поездок (9 из 10) в течение сезона совершались не для развлечения, а по делам. Примерный маршрут выглядел так: от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров.

Сервис уже начал убирать самокаты с улиц. Во время межсезонья техника пройдет углубленное техобслуживание.

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В Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей ПДД во время поездок на электросамокатах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh, подводя итоги сезона. «За сезон в Екатеринбурге было оштрафовано более 21,2 тысячи нарушителей. Однако 99% поездок совершалось без нарушения правил», — поделились в сервисе. Екатеринбург стал лидером по среднему количеству поездок — 25,5 на одного активного пользователя, это на 40% больше, чем в 2023 году. В Тюмени этот показатель равен 16,6, а в Магнитогорске — 15,9. Также Екатеринбург лидировал среди городов России по вовлеченности кикшеринга в транспортную систему. 95% поездок (9 из 10) в течение сезона совершались не для развлечения, а по делам. Примерный маршрут выглядел так: от жилых кварталов до остановок общественного транспорта, офисов и торговых центров. Сервис уже начал убирать самокаты с улиц. Во время межсезонья техника пройдет углубленное техобслуживание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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