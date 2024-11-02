Екатеринбуржцы стали заложниками стихии в аэропорту Читы

02 ноября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Снегопад частично парализовал работу аэропорта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга прилетели в Читу ночью 2 ноября в момент, когда работу аэропорта частично парализовал сильный снегопад. Прибытие нескольких рейсов задерживали, а некоторые отправляли на запасные аэродромы. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Коллапс в аэропорту Читы из-за огромного количества снега. Аэродромные службы не справлялись со снегом. Один рейс ушел на запасной в Улан-Удэ», — сказал собеседник. По его словам, задерживались также рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу читинского аэропорта. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга прилетели в Читу ночью 2 ноября в момент, когда работу аэропорта частично парализовал сильный снегопад. Прибытие нескольких рейсов задерживали, а некоторые отправляли на запасные аэродромы. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Коллапс в аэропорту Читы из-за огромного количества снега. Аэродромные службы не справлялись со снегом. Один рейс ушел на запасной в Улан-Удэ», — сказал собеседник. По его словам, задерживались также рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу читинского аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.