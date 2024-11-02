Екатеринбуржцы стали заложниками стихии в аэропорту Читы

Жители Екатеринбурга прилетели в Читу ночью 2 ноября в момент, когда работу аэропорта частично парализовал сильный снегопад. Прибытие нескольких рейсов задерживали, а некоторые отправляли на запасные аэродромы. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Коллапс в аэропорту Читы из-за огромного количества снега. Аэродромные службы не справлялись со снегом. Один рейс ушел на запасной в Улан-Удэ», — сказал собеседник. По его словам, задерживались также рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу читинского аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.
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