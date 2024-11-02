Екатеринбуржцы стали заложниками стихии в аэропорту Читы

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Снегопад частично парализовал работу аэропорта (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга прилетели в Читу ночью 2 ноября в момент, когда работу аэропорта частично парализовал сильный снегопад. Прибытие нескольких рейсов задерживали, а некоторые отправляли на запасные аэродромы. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Коллапс в аэропорту Читы из-за огромного количества снега. Аэродромные службы не справлялись со снегом. Один рейс ушел на запасной в Улан-Удэ», — сказал собеседник. По его словам, задерживались также рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу читинского аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.

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Жители Екатеринбурга прилетели в Читу ночью 2 ноября в момент, когда работу аэропорта частично парализовал сильный снегопад. Прибытие нескольких рейсов задерживали, а некоторые отправляли на запасные аэродромы. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Коллапс в аэропорту Читы из-за огромного количества снега. Аэродромные службы не справлялись со снегом. Один рейс ушел на запасной в Улан-Удэ», — сказал собеседник. По его словам, задерживались также рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу читинского аэропорта. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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