Правительство РФ освободило от курсовых экспортных пошлин филе минтая

Филе минтая больше не подлежит курсовым экспортным пошлинам. Об этом говорится постановлении кабинета Министров РФ, опубликованном на портале правовой информации.
«Филе минтая, имеющее код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 0304 75 000 0, освобождено от курсовой экспортной пошлины. От действия пошлины также освобождаются сардины (код ТН ВЭД 0303 53 300 0) и готовые или консервированные ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные (код 1605 59 000 0)», — указано в документе.
Это решение значительно облегчает деятельность экспортеров данного вида продукции и является частью более широких мер, направленных на поддержку отечественных производителей. Освобождение от экспортных пошлин на ключевые виды рыбной продукции может способствовать увеличению объемов производства и экспорта, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на экономику страны. Принятое решение позволит компаниям более эффективно управлять своими ресурсами, оптимизировать производственные процессы и увеличить присутствие на зарубежных рынках.
Гибкие экспортные пошлины, введенные с 1 октября 2023 года и действующие до конца 2024 года, являются временной мерой. Эти пошлины колеблются от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар США пошлина составляет нулевой процент, что предоставляет дополнительные стимулы для экспорта.
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