Свердловчане остались без света из-за непогоды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения в распределительной сети из-за непогоды фиксировали весь день
Нарушения в распределительной сети из-за непогоды фиксировали весь день Фото:

В поселке Большой Исток (Свердловская область) и располагающихся рядом СНТ местные жители остались без света почти на целый день 3 ноября. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что нарушения появились из-за непогоды.

«В Большом Истоке и в СНТ весь день фиксировались локальные технологические нарушения в распределительной сети, связанные с непогодой. Бригады „Россети Урал“ с вечера вчерашнего дня работают в режиме повышенной готовности и ликвидируют последствия непогоды», — говорится в сообщении. 

В организации подчеркнули, что ситуация в регионе контролируемая, несмотря на сильный ветер. В Большом Истоке свет уже был восстановлен в 20:30, а за полчаса до этого энергоснабжение восстановили в СНТ около него.

Сейчас энергетики работают в особом режиме. На дежурстве по ликвидации последствий шквального ветра — 172 бригады, состоящие из 817 человек, 347 единиц техники и 35 резервных источников электроснабжения.

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В поселке Большой Исток (Свердловская область) и располагающихся рядом СНТ местные жители остались без света почти на целый день 3 ноября. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что нарушения появились из-за непогоды. «В Большом Истоке и в СНТ весь день фиксировались локальные технологические нарушения в распределительной сети, связанные с непогодой. Бригады „Россети Урал“ с вечера вчерашнего дня работают в режиме повышенной готовности и ликвидируют последствия непогоды», — говорится в сообщении.  В организации подчеркнули, что ситуация в регионе контролируемая, несмотря на сильный ветер. В Большом Истоке свет уже был восстановлен в 20:30, а за полчаса до этого энергоснабжение восстановили в СНТ около него. Сейчас энергетики работают в особом режиме. На дежурстве по ликвидации последствий шквального ветра — 172 бригады, состоящие из 817 человек, 347 единиц техники и 35 резервных источников электроснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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