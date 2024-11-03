В поселке Большой Исток (Свердловская область) и располагающихся рядом СНТ местные жители остались без света почти на целый день 3 ноября. В пресс-службе «Россети Урал» сообщили URA.RU, что нарушения появились из-за непогоды.
«В Большом Истоке и в СНТ весь день фиксировались локальные технологические нарушения в распределительной сети, связанные с непогодой. Бригады „Россети Урал“ с вечера вчерашнего дня работают в режиме повышенной готовности и ликвидируют последствия непогоды», — говорится в сообщении.
В организации подчеркнули, что ситуация в регионе контролируемая, несмотря на сильный ветер. В Большом Истоке свет уже был восстановлен в 20:30, а за полчаса до этого энергоснабжение восстановили в СНТ около него.
Сейчас энергетики работают в особом режиме. На дежурстве по ликвидации последствий шквального ветра — 172 бригады, состоящие из 817 человек, 347 единиц техники и 35 резервных источников электроснабжения.
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