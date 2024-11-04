Ремонт здания «Благородного собрания» в Перми займет еще минимум два года

Реконструкция особняка в центре Перми, где ранее располагалось «Благородное собрание», займет не менее двух лет. Подрядчику предстоит провести внутренний ремонт помещений, а проект еще находится на госэкспертизе, сообщила начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева.
«Внутренняя реконструкция исторического здания „Благородного собрания“ на ул. Сибирская, 20 займет два года. Сейчас проектная документация направлена для рассмотрение государственной экспертизой», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на Князеву.
Рабочим предстоит заменить покрытие кровли, оштукатурить и покрасить стены, лестницы, отреставрировать пол и заменить инженерные коммуникации. Как ранее рассказывало URA.RU, в 2022 году здание «Благородного собрания», где последнее время находился Культурно-деловой центр ГУ МВД, передали в собственность Пермского края. Его планировалось отреставрировать к 300-летию Перми, которое отмечалось в 2023 году. Подрядчик привел в порядок только внешний вид особняка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!