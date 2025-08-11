В Челябинской области разорилась дорожная фирма с миллиардными оборотами

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Кизилдорстрой»
ООО «Кизилдорстрой» обанкротилось спустя четверть века деятельности
ООО «Кизилдорстрой» обанкротилось спустя четверть века деятельности

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ООО «Кизилдорстрой» по иску контрагента компании. Фирма занималась ремонтом и строительством дорог в регионе и в Курганской области.

«В судебном заседании, состоявшемся 11 августа, заявление кредитора признано обоснованным. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве — наблюдение», — сообщили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда.

Как следует из материалов дела, иск о признании финансово-несостостоятельным к «Кизилдорстрою» подало ООО «Торговая компания Уралтрейд». Перед этим оно пыталось получить с дорожников 55,8 миллиона рублей. В том числе 38,9 миллиона в счет основного долга и 16,3 миллиона рублей неустойки.

По данным СБИС, «Кизилдорстрой» занимался дорожными работами с 1999 года. В том числе и за пределами Челябинской области, где была зарегистрирована компания. В 2024 году предприятие отчиталось о выручке в размере 3,5 млрд рублей. При этом чистая прибыль ушла «в минус» — до 630 миллионов рублей.

