В Челябинской области разорилась дорожная фирма с миллиардными оборотами

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ООО «Кизилдорстрой» по иску контрагента компании. Фирма занималась ремонтом и строительством дорог в регионе и в Курганской области.
«В судебном заседании, состоявшемся 11 августа, заявление кредитора признано обоснованным. В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве — наблюдение», — сообщили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда.
Как следует из материалов дела, иск о признании финансово-несостостоятельным к «Кизилдорстрою» подало ООО «Торговая компания Уралтрейд». Перед этим оно пыталось получить с дорожников 55,8 миллиона рублей. В том числе 38,9 миллиона в счет основного долга и 16,3 миллиона рублей неустойки.
По данным СБИС, «Кизилдорстрой» занимался дорожными работами с 1999 года. В том числе и за пределами Челябинской области, где была зарегистрирована компания. В 2024 году предприятие отчиталось о выручке в размере 3,5 млрд рублей. При этом чистая прибыль ушла «в минус» — до 630 миллионов рублей.
