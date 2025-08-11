Челябинцам назвали самые популярные имена мальчиков и девочек

В Челябинской области самыми популярными именами этого года для малышей стали Михаил и София. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.
«В семьях Челябинской области в этом году сыновей родилось на 5% больше, чем дочек. Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами и Тимофеями, а дочерей — Софиями, Аннами и Евами», — уточнили в организации.
В областном ЗАГСе отметили, что сегодня, 11 августа, в России отмечается День сына и дочери. Это отдельный праздник, который напоминает, как быстро растут наши дети и как бесценны моменты, проведенные с ними. Ранее ЗАГС рассказывал о самых редких именах, которыми называли своих малышей в регионе. Ими стали Мальвина, Армине, Самсон и Рубэн.
