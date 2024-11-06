06 ноября 2024

В Перми завершили строительство домов для расселения аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В новые дома на улице Маяковского заселятся 500 семей
В новые дома на улице Маяковского заселятся 500 семей Фото:

В Перми закончилось строительство муниципальных домов по улице Маяковского, 54 и 57. В них переселят людей из аварийного жилья.

«В квартирах выполнена отделка, а на территории обустроены площадки для отдыха, спорта и игр. Будет расселено 17,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До конца года начнется выдача ключей, сюда переедут 500 пермских семей. Сейчас дома проходят процедуру ввода в эксплуатацию», — рассказал в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.

В 2025 году завершится строительство еще одного дома на улице Нейвинской, 3а. На объекте монтируют системы вентиляции, укладывают плитку, выравнивают потолки, выполняют стяжку полов, шпаклевку стен, потолков и перегородок. Также завершаются установка освещения и благоустройство территории.

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В Перми закончилось строительство муниципальных домов по улице Маяковского, 54 и 57. В них переселят людей из аварийного жилья. «В квартирах выполнена отделка, а на территории обустроены площадки для отдыха, спорта и игр. Будет расселено 17,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До конца года начнется выдача ключей, сюда переедут 500 пермских семей. Сейчас дома проходят процедуру ввода в эксплуатацию», — рассказал в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин. В 2025 году завершится строительство еще одного дома на улице Нейвинской, 3а. На объекте монтируют системы вентиляции, укладывают плитку, выравнивают потолки, выполняют стяжку полов, шпаклевку стен, потолков и перегородок. Также завершаются установка освещения и благоустройство территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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