В Перми завершили строительство домов для расселения аварийного жилья

В Перми закончилось строительство муниципальных домов по улице Маяковского, 54 и 57. В них переселят людей из аварийного жилья.
«В квартирах выполнена отделка, а на территории обустроены площадки для отдыха, спорта и игр. Будет расселено 17,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До конца года начнется выдача ключей, сюда переедут 500 пермских семей. Сейчас дома проходят процедуру ввода в эксплуатацию», — рассказал в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин.
В 2025 году завершится строительство еще одного дома на улице Нейвинской, 3а. На объекте монтируют системы вентиляции, укладывают плитку, выравнивают потолки, выполняют стяжку полов, шпаклевку стен, потолков и перегородок. Также завершаются установка освещения и благоустройство территории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!