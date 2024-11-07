Шойгу: Киев пытался совершить акты ядерного терроризма

Украина пытается совершать акты ядерного терроризма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом, по его словам, свидетельствуют попытки ВСУ захватить Курскую АЭС и удары по Запорожской АЭС.
«Продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей критической инфраструктуре. Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?» — приводит слова Шойгу РИА Новости. Еще одно доказательство тому — планы Киева по захвату Курской АЭС, добавил секретарь Совбеза в ходе выступления на 12-й встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
При этом в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что Украина и Россия вели переговоры о прекращении ударов по энергообъектам. Однако общение было прекращено после нападения ВСУ на Курскую область. Турция призывала не наносить удары по атомным объектам, но Киев отказался, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.