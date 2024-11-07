Москвич проник в дом к свердловчанке, съел колбасу и примерил ее нижнее белье. Фото

Свердловчанке не удалось покорить жениха в шоу «Богиня сыска»

08 ноября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Марк остался недоволен одеждой девушки, зато его покорил кот Фото предоставлено телеканалом «Суббота» Диджей Анастасия Шахмартова родом из Свердловской области снялась в шоу «Богиня сыска», где три участницы пускают к себе в дом парня, он устраивает обыск, а затем девушки отправляют в дом к потенциальному жениху. Главный герой выпуска, 25-летний режиссер монтажа Марк, побывал в московской квартире уралочки и разочаровал ее своим поведением. Выпуск появился на телеканале «Суббота!». Попав в квартиру, Марк первым делом полез в шкаф к девушке — вытащил и примерил ее нижнее белье и платье. Следом достал колбасу с булкой, сделал бутерброди и съел его, рассмотрел диджей-контроллер, заглянул в телефонные заметки. «Классно, что она занимается творчеством, но обновить гардероб ей бы не помешало. Выберу ли я ее — посмотрим», — сделал вывод парень. В свою очередь Анастасия, рассказывая о любовных предпочтениях, поделилась, что ей нужен молодой человек, который ухаживает за собой, выглядит стильно и работает по ночам, как и она. «В квартире парня меня может оттолкнуть грязь, непростиранное белье, грязные ванна и унитаз», — сказала девушка. Ее опасения подтвердились — гардероб режиссера Анастасию разочаровал, а квартира оказалась не такой уж чистой. «Мне не понравилась пыль — она повсюду. Из плюсов — я точно могу оценить диджейский пульт и замечательных соседей», — сказала уралочка. По итогу жених не выбрал Анастасию, подчеркнув, что на такое решение повлиял ее «странный гардероб». В ответ свердловчанка сказала, что парню стоит поучиться у соседа по квартире манерам и галантности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диджей Анастасия Шахмартова родом из Свердловской области снялась в шоу «Богиня сыска», где три участницы пускают к себе в дом парня, он устраивает обыск, а затем девушки отправляют в дом к потенциальному жениху. Главный герой выпуска, 25-летний режиссер монтажа Марк, побывал в московской квартире уралочки и разочаровал ее своим поведением. Выпуск появился на телеканале «Суббота!». Попав в квартиру, Марк первым делом полез в шкаф к девушке — вытащил и примерил ее нижнее белье и платье. Следом достал колбасу с булкой, сделал бутерброди и съел его, рассмотрел диджей-контроллер, заглянул в телефонные заметки. «Классно, что она занимается творчеством, но обновить гардероб ей бы не помешало. Выберу ли я ее — посмотрим», — сделал вывод парень. В свою очередь Анастасия, рассказывая о любовных предпочтениях, поделилась, что ей нужен молодой человек, который ухаживает за собой, выглядит стильно и работает по ночам, как и она. «В квартире парня меня может оттолкнуть грязь, непростиранное белье, грязные ванна и унитаз», — сказала девушка. Ее опасения подтвердились — гардероб режиссера Анастасию разочаровал, а квартира оказалась не такой уж чистой. «Мне не понравилась пыль — она повсюду. Из плюсов — я точно могу оценить диджейский пульт и замечательных соседей», — сказала уралочка. По итогу жених не выбрал Анастасию, подчеркнув, что на такое решение повлиял ее «странный гардероб». В ответ свердловчанка сказала, что парню стоит поучиться у соседа по квартире манерам и галантности.