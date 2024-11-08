Старейший модельер России поделилась секретами долголетия

93-летняя Татьяна Смирнова, занесенная в Книгу рекордов России как старейший действующий художник-модельер в стране заявила, что не ощущать возраст ей помогает любимая работа. Об этом она рассказала в интервью RT.
«Мне скоро исполнится 94 года. Но я не замечаю своего возраста, потому что у меня есть любимая работа. Я нахожу в ней удовлетворение. Особенно, когда вижу хороший результат своих трудов», — сообщила Смирнова в беседе с RT.
Смирнова добавила, что она полна духовных и физический сил и совсем не чувствует себя старой. Она рассказала, что в периоды до и после войны возникали значительные трудности с доступом к материалам, поэтому Татьяна постоянно что-то создавала сама. Так Смирнова и решила стать модельером. Она поступила в специализированный институт, успешно его окончила и затем устроилась на работу в швейную фабрику.
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