К ситуации с отсутствием воды в Копейске подключилась прокуратура

Прокуратура города Копейска Челябинской области взяла на контроль ситуацию с аварией на магистральном водоводе, из-за восстановительных работ на котором жители остались без снабжения до утра 10 ноября. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц, в том числе в части своевременности и полноты принятых мер.
«Прокуратурой Копейска будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц. В том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии», — отмечается в telegram-канале ведомства.
В настоящий момент аварийный участок установлен, ведутся восстановительные работы. Жителям организован подвоз воды. Прокуратура продолжает контролировать процесс ликвидации последствий коммунальной аварии.
Как сообщало URA.RU, ранее в Копейске было зафиксировано повторное повреждение водовода сразу после завершения ремонтных работ. Ожидается, что доступ к воде будет полностью восстановлен не ранее утра 10 ноября.
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