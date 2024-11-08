К ситуации с отсутствием воды в Копейске подключилась прокуратура

09 ноября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Длительное отсутствие воды в Копейске привело к прокурорской проверке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура города Копейска Челябинской области взяла на контроль ситуацию с аварией на магистральном водоводе, из-за восстановительных работ на котором жители остались без снабжения до утра 10 ноября. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц, в том числе в части своевременности и полноты принятых мер. Новость по теме В Копейске коммунальщики пообещали вернуть горячую воду в дома жителей «Прокуратурой Копейска будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц. В том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии», — отмечается в telegram-канале ведомства. В настоящий момент аварийный участок установлен, ведутся восстановительные работы. Жителям организован подвоз воды. Прокуратура продолжает контролировать процесс ликвидации последствий коммунальной аварии. Как сообщало URA.RU, ранее в Копейске было зафиксировано повторное повреждение водовода сразу после завершения ремонтных работ. Ожидается, что доступ к воде будет полностью восстановлен не ранее утра 10 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура города Копейска Челябинской области взяла на контроль ситуацию с аварией на магистральном водоводе, из-за восстановительных работ на котором жители остались без снабжения до утра 10 ноября. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц, в том числе в части своевременности и полноты принятых мер. «Прокуратурой Копейска будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц. В том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии», — отмечается в telegram-канале ведомства. В настоящий момент аварийный участок установлен, ведутся восстановительные работы. Жителям организован подвоз воды. Прокуратура продолжает контролировать процесс ликвидации последствий коммунальной аварии. Как сообщало URA.RU, ранее в Копейске было зафиксировано повторное повреждение водовода сразу после завершения ремонтных работ. Ожидается, что доступ к воде будет полностью восстановлен не ранее утра 10 ноября.