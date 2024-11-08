08 ноября 2024

К ситуации с отсутствием воды в Копейске подключилась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Длительное отсутствие воды в Копейске привело к прокурорской проверке Фото:

Прокуратура города Копейска Челябинской области взяла на контроль ситуацию с аварией на магистральном водоводе, из-за восстановительных работ на котором жители остались без снабжения до утра 10 ноября. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц, в том числе в части своевременности и полноты принятых мер.

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«Прокуратурой Копейска будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц. В том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии», — отмечается в telegram-канале ведомства.

В настоящий момент аварийный участок установлен, ведутся восстановительные работы. Жителям организован подвоз воды. Прокуратура продолжает контролировать процесс ликвидации последствий коммунальной аварии.

Как сообщало URA.RU, ранее в Копейске было зафиксировано повторное повреждение водовода сразу после завершения ремонтных работ. Ожидается, что доступ к воде будет полностью восстановлен не ранее утра 10 ноября.

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Прокуратура города Копейска Челябинской области взяла на контроль ситуацию с аварией на магистральном водоводе, из-за восстановительных работ на котором жители остались без снабжения до утра 10 ноября. В надзорном ведомстве дадут оценку действиям должностных лиц, в том числе в части своевременности и полноты принятых мер. «Прокуратурой Копейска будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц. В том числе своевременности и полноте принятых мер к устранению аварии», — отмечается в telegram-канале ведомства. В настоящий момент аварийный участок установлен, ведутся восстановительные работы. Жителям организован подвоз воды. Прокуратура продолжает контролировать процесс ликвидации последствий коммунальной аварии. Как сообщало URA.RU, ранее в Копейске было зафиксировано повторное повреждение водовода сразу после завершения ремонтных работ. Ожидается, что доступ к воде будет полностью восстановлен не ранее утра 10 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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