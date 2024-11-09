Свердловчан предупредили о ледяном коллапсе на трассах

Из-за понижения температуры воздуха до отрицательных значений вечером, ночью и утром дороги в Свердловской области могут обледенеть. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального ГАИ.
«Госавтоинспекция региона предупреждает автомобилистов. В связи с понижением температуры воздуха до отрицательных значений в вечерние, ночные и утренние часы на дорогах возможно быстрое обледенение проезжей части», — говорится в telegram-канале ведомства.
ГАИ рекомендует водителям ехать на пониженной скорости, увеличить дистанцию от других автомобилей и быть внимательнее. Планировать поездки также необходимо заблаговременно с расчетом на более длительное время в пути.
Утром 10 ноября из-за гололеда были введены ограничения на трассе Екатеринбург — Серов. Движение почти по 100 километрам тракта оказалось опасным из-за непогоды.
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