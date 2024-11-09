Пермский сырзавод не смог оспорить решение о начислении ста млн рублей налогов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность действий ФНС в отношении ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», признав правомерным доначисление 110 млн рублей. Эта сумма включает НДС, штрафы и пени, которые налоговая служба потребовала уплатить после проверки. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.
«ФНС считает, комбинат неправомерно применял льготную ставку НДС 10 процентов, поскольку производил сычужные продукты, которые нельзя относить к молочным. Поэтому НДС должен составлять 20 процентов. Комбинат не согласился с этой позицией и попытался обжаловать решение ФНС в арбитражном суде», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на определение суда.
Ранее ФНС уличила предприятие в незаконном снижении ставки НДС при уплате налогов. В результате комбинат обязали выплатить недоимки на общую сумму более миллиарда рублей. ЮКМП попытался оспорить решение о доначислении большей части суммы в Арбитражном суде Пермского края и об апелляции, но они отказались удовлетворить иск. Арбитражный суд Уральского округа вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию.
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