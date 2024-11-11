В Перми досрочно завершился ремонт моста через Данилиху

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Ремонт планировали закончить только в 2025 году
Ремонт планировали закончить только в 2025 году Фото:

В Перми ремонт моста через железнодорожные пути и реку Данилиха завершили раньше срока. Объект планировали сдать только в 2025 году, сообщил мэр Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Работы на путепроводе через железнодорожные пути и Данилиху на дороге „Стахановская — Ива“ были запланированы на 2024-2025 годы, но мы завершили их раньше срока. В августе отремонтировали проезжую часть с подходами, сейчас закончили замену барьерного ограждения», — сообщил глава города.

Он добавил, что на этом же месте досрочно начали ремонтировать мост через Егошиху. Подрядчик приступил к работам в октябре и отремонтировал часть покрытия. В следующем планируется заменить ограждение.

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В Перми ремонт моста через железнодорожные пути и реку Данилиха завершили раньше срока. Объект планировали сдать только в 2025 году, сообщил мэр Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Работы на путепроводе через железнодорожные пути и Данилиху на дороге „Стахановская — Ива“ были запланированы на 2024-2025 годы, но мы завершили их раньше срока. В августе отремонтировали проезжую часть с подходами, сейчас закончили замену барьерного ограждения», — сообщил глава города. Он добавил, что на этом же месте досрочно начали ремонтировать мост через Егошиху. Подрядчик приступил к работам в октябре и отремонтировал часть покрытия. В следующем планируется заменить ограждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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