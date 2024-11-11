В Челябинской области зимой подготовили 130 тысяч тонн противогололедных смесей

Для дорог Челябинской области на зимний сезон подготовили около 130 тысяч тонн противогололедных смесей. За сутки в условиях напряженного снегопада расходуется тысяча тонн песчано-соляной смеси, передает слова начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, корреспондент URA.RU.
«Дорожники, которые занимаются обслуживанием федеральных трасс, заготавливают на сезон порядка 130 тысяч тонн реагентов. Это соль и песчано-соляная смесь. За сутки в условиях напряженного, расходуется порядка тысячи тонн, для того чтобы обеспечить безопасный проезд», — сказал Муравьев.
Уточняется, что условия содержания дорог в разной местности отличаются. В горнозаводской зоне, требуется повышенный расход противогололедных реагентов для того, чтобы обеспечить возможность заезда на затяжные подъемы. На равнинных участках в условиях снегопада соляная смесь может создать снегозадержание.
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