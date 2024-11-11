11 ноября 2024

В Челябинской области зимой подготовили 130 тысяч тонн противогололедных смесей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки в снегопад используют тонну песчано-соляной смеси
За сутки в снегопад используют тонну песчано-соляной смеси Фото:

Для дорог Челябинской области на зимний сезон подготовили около 130 тысяч тонн противогололедных смесей. За сутки в условиях напряженного снегопада расходуется тысяча тонн песчано-соляной смеси, передает слова начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, корреспондент URA.RU.

«Дорожники, которые занимаются обслуживанием федеральных трасс, заготавливают на сезон порядка 130 тысяч тонн реагентов. Это соль и песчано-соляная смесь. За сутки в условиях напряженного, расходуется порядка тысячи тонн, для того чтобы обеспечить безопасный проезд», — сказал Муравьев.

Уточняется, что условия содержания дорог в разной местности отличаются. В горнозаводской зоне, требуется повышенный расход противогололедных реагентов для того, чтобы обеспечить возможность заезда на затяжные подъемы. На равнинных участках в условиях снегопада соляная смесь может создать снегозадержание.

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Для дорог Челябинской области на зимний сезон подготовили около 130 тысяч тонн противогололедных смесей. За сутки в условиях напряженного снегопада расходуется тысяча тонн песчано-соляной смеси, передает слова начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, корреспондент URA.RU. «Дорожники, которые занимаются обслуживанием федеральных трасс, заготавливают на сезон порядка 130 тысяч тонн реагентов. Это соль и песчано-соляная смесь. За сутки в условиях напряженного, расходуется порядка тысячи тонн, для того чтобы обеспечить безопасный проезд», — сказал Муравьев. Уточняется, что условия содержания дорог в разной местности отличаются. В горнозаводской зоне, требуется повышенный расход противогололедных реагентов для того, чтобы обеспечить возможность заезда на затяжные подъемы. На равнинных участках в условиях снегопада соляная смесь может создать снегозадержание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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