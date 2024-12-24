Судья из Иваново Малышкин возглавит Седьмой кассационный суд в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
В ближайшее время в Седьмом кассационном суде в Челябинске сменится власть Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей поддержала кандидатуру Александра Малышкина на пост председателя Седьмого кассационного суда. Верховный суд и Совет судей с решением согласились.

«Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя Ивановского областного суда Александра Малышкина на должность председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Председатели Верховного суда и Совета судей Ирина Подносова и Виктор Момотов также поддержали кандидата», — сообщает портал «Право.ру».

Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского городского суда Владимирской области, а в 1995 году — судьей того же суда без ограничения срока полномочий. В 2006 году назначен на должность судьи Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Высшая квалификационная коллегия судей поддержала кандидатуру Александра Малышкина на пост председателя Седьмого кассационного суда. Верховный суд и Совет судей с решением согласились. «Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя Ивановского областного суда Александра Малышкина на должность председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Председатели Верховного суда и Совета судей Ирина Подносова и Виктор Момотов также поддержали кандидата», — сообщает портал «Право.ру». Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского городского суда Владимирской области, а в 1995 году — судьей того же суда без ограничения срока полномочий. В 2006 году назначен на должность судьи Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...