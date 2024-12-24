Судья из Иваново Малышкин возглавит Седьмой кассационный суд в Челябинске

24 декабря 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

В ближайшее время в Седьмом кассационном суде в Челябинске сменится власть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Высшая квалификационная коллегия судей поддержала кандидатуру Александра Малышкина на пост председателя Седьмого кассационного суда. Верховный суд и Совет судей с решением согласились. «Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя Ивановского областного суда Александра Малышкина на должность председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Председатели Верховного суда и Совета судей Ирина Подносова и Виктор Момотов также поддержали кандидата», — сообщает портал «Право.ру». Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского городского суда Владимирской области, а в 1995 году — судьей того же суда без ограничения срока полномочий. В 2006 году назначен на должность судьи Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высшая квалификационная коллегия судей поддержала кандидатуру Александра Малышкина на пост председателя Седьмого кассационного суда. Верховный суд и Совет судей с решением согласились. «Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала председателя Ивановского областного суда Александра Малышкина на должность председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Председатели Верховного суда и Совета судей Ирина Подносова и Виктор Момотов также поддержали кандидата», — сообщает портал «Право.ру». Малышкин начал работу стажером Муромского городского суда в 1987 году. Через год стал судьей Александровского городского суда Владимирской области, а в 1995 году — судьей того же суда без ограничения срока полномочий. В 2006 году назначен на должность судьи Верховного Суда. В 2009 году вернулся во Владимирский областной суд председателем, в 2015-м был переназначен, а в 2020 году стал председателем Ивановского областного суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.