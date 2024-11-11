Ямы на дорогах в Челябинской области обязаны устранять за сутки

В Челябинской области подрядные организации, ответственные за содержание дорог, могут столкнуться со штрафами в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей за неустранение дорожных дефектов. Как передает корреспондент URA.RU слова начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, небольшие ямы требуется ликвидировать в течении суток.
«Если подрядная организация не справляется с устранением дефектов в установленные нормативные сроки, то ей выписываются штрафы. Например, яма длиной более пяти сантиметров должна быть устранена в течение суток. В случае неисполнения обязательств, штрафы могут достигать несколько миллионов рублей», — сообщил Муравьев на конференции «КП-Челябинск».
Владимир Муравьев отметил, что на трассах Челябинской области регулярно проводится мониторинг состояния покрытия. Это особенно важно для участков, проходящих через сложные горнозаводские зоны и перевалы, где дороги испытывают повышенные нагрузки. Также в случае недобросовестности подрядной организации против нее вводятся санкции, в виде административных дел и расторжения контрактов.
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