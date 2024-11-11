11 ноября 2024

Ямы на дорогах в Челябинской области обязаны устранять за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Муравьев уточнил, что повреждения асфальта возникают также из-за перегруженных большегрузов
Муравьев уточнил, что повреждения асфальта возникают также из-за перегруженных большегрузов Фото:

В Челябинской области подрядные организации, ответственные за содержание дорог, могут столкнуться со штрафами в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей за неустранение дорожных дефектов. Как передает корреспондент URA.RU слова начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, небольшие ямы требуется ликвидировать в течении суток.

«Если подрядная организация не справляется с устранением дефектов в установленные нормативные сроки, то ей выписываются штрафы. Например, яма длиной более пяти сантиметров должна быть устранена в течение суток. В случае неисполнения обязательств, штрафы могут достигать несколько миллионов рублей», — сообщил Муравьев на конференции «КП-Челябинск».

Владимир Муравьев отметил, что на трассах Челябинской области регулярно проводится мониторинг состояния покрытия. Это особенно важно для участков, проходящих через сложные горнозаводские зоны и перевалы, где дороги испытывают повышенные нагрузки. Также в случае недобросовестности подрядной организации против нее вводятся санкции, в виде административных дел и расторжения контрактов.

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В Челябинской области подрядные организации, ответственные за содержание дорог, могут столкнуться со штрафами в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей за неустранение дорожных дефектов. Как передает корреспондент URA.RU слова начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, небольшие ямы требуется ликвидировать в течении суток. «Если подрядная организация не справляется с устранением дефектов в установленные нормативные сроки, то ей выписываются штрафы. Например, яма длиной более пяти сантиметров должна быть устранена в течение суток. В случае неисполнения обязательств, штрафы могут достигать несколько миллионов рублей», — сообщил Муравьев на конференции «КП-Челябинск». Владимир Муравьев отметил, что на трассах Челябинской области регулярно проводится мониторинг состояния покрытия. Это особенно важно для участков, проходящих через сложные горнозаводские зоны и перевалы, где дороги испытывают повышенные нагрузки. Также в случае недобросовестности подрядной организации против нее вводятся санкции, в виде административных дел и расторжения контрактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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