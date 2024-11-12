12 ноября 2024

В Перми наказали подрядчика, похитившего деньги путинского нацпроекта

Пермяку грозит тюрьма за ремонт дороги некачественными материалами
© Служба новостей «URA.RU»
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Для ремонта дороги подрядчик использовал менее качественные и более дешевые материалы
Для ремонта дороги подрядчик использовал менее качественные и более дешевые материалы Фото:

Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателю, которого признал виновным в мошенничестве. Подрядчик при ремонте дороги использовал более дешевые и менее качественные материалы. Ущерб бюджету составил более четырех миллионов рублей. За это бизнесмену дали три года лишения свободы и обязали выплатить крупный штраф.

«В 2019 году в рамках реализации мероприятий национального проекта „Безопасные и качественные дороги“ коммерсант ремонтировал в Перми дорогу по улице Встречная от улицы Подлесной до улицы Оверятская. При этом он использовал некачественную асфальтобетонную смесь, которая не соответствовала нормативным требованиям и условиям контракта», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что в результате бюджету причинен ущерб в размере более четырех миллионов рублей. Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и выплатой 400 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд взыскал с него причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что контракт с подрядчиком был заключен на 53,6 млн рублей. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по Указу президента Владимира Путина.

Как показали результаты экспертизы, при проведении работ подрядчик использовал менее качественные и более дешевые материалы, чем предусмотрены условиями контракта. При этом подозреваемый предоставил заведомо подложные документы, согласно которым в ходе ремонта использовались прописанные в договоре материалы.

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Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателю, которого признал виновным в мошенничестве. Подрядчик при ремонте дороги использовал более дешевые и менее качественные материалы. Ущерб бюджету составил более четырех миллионов рублей. За это бизнесмену дали три года лишения свободы и обязали выплатить крупный штраф. «В 2019 году в рамках реализации мероприятий национального проекта „Безопасные и качественные дороги“ коммерсант ремонтировал в Перми дорогу по улице Встречная от улицы Подлесной до улицы Оверятская. При этом он использовал некачественную асфальтобетонную смесь, которая не соответствовала нормативным требованиям и условиям контракта», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края. Уточняется, что в результате бюджету причинен ущерб в размере более четырех миллионов рублей. Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и выплатой 400 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд взыскал с него причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что контракт с подрядчиком был заключен на 53,6 млн рублей. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного по Указу президента Владимира Путина. Как показали результаты экспертизы, при проведении работ подрядчик использовал менее качественные и более дешевые материалы, чем предусмотрены условиями контракта. При этом подозреваемый предоставил заведомо подложные документы, согласно которым в ходе ремонта использовались прописанные в договоре материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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