В Перми канализацию «засорили» экскаватором. Фото

Пермские коммунальщики не могут попасть в канализационный люк из-за экскаватора
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковш экскаватора прижал люк колодца (архивное фото)
Ковш экскаватора прижал люк колодца (архивное фото) Фото:

В Перми на улице Народовольческая сотрудники коммунальных служб не могут прочистить засорившуюся канализацию. Им мешает куча строительного мусора и экскаватор, которые перекрыли доступ к колодцу. Фото необычной преграды опубликовала компания «Новогор».

«На ул. Народовольческая специалисты „Новогора“ не могут устранить засорение на сети канализации из-за отсутствия доступа к колодцу. Он завален металлическим листами, арматурой, бревнами и все это придавлено ковшом экскаватора», — сообщается на сайте компании.

Сейчас специалисты «Новогора» ждут, когда владельцы техники уберут ее. Только после этого работы по прочистке канализации смогут продолжиться.

Убрать мусор невозможно из-за ковша экскаватора
Убрать мусор невозможно из-за ковша экскаватора
Фото:

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В Перми на улице Народовольческая сотрудники коммунальных служб не могут прочистить засорившуюся канализацию. Им мешает куча строительного мусора и экскаватор, которые перекрыли доступ к колодцу. Фото необычной преграды опубликовала компания «Новогор». «На ул. Народовольческая специалисты „Новогора“ не могут устранить засорение на сети канализации из-за отсутствия доступа к колодцу. Он завален металлическим листами, арматурой, бревнами и все это придавлено ковшом экскаватора», — сообщается на сайте компании. Сейчас специалисты «Новогора» ждут, когда владельцы техники уберут ее. Только после этого работы по прочистке канализации смогут продолжиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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