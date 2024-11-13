В Перми на улице Народовольческая сотрудники коммунальных служб не могут прочистить засорившуюся канализацию. Им мешает куча строительного мусора и экскаватор, которые перекрыли доступ к колодцу. Фото необычной преграды опубликовала компания «Новогор».
«На ул. Народовольческая специалисты „Новогора“ не могут устранить засорение на сети канализации из-за отсутствия доступа к колодцу. Он завален металлическим листами, арматурой, бревнами и все это придавлено ковшом экскаватора», — сообщается на сайте компании.
Сейчас специалисты «Новогора» ждут, когда владельцы техники уберут ее. Только после этого работы по прочистке канализации смогут продолжиться.
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