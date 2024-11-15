Объем инвестиций в АПК Челябинской области за год вырос в пять раз

Объем инвестиций в животноводческой отрасли АПК Челябинской области за год вырос более чем в пять раз. Такая информация прозвучала в ходе выездного заседания комитета по аграрной политике заксобрания региона в Чебаркульском районе.
«Существенный вклад в повышение технологичности предприятий животноводства вносит реализация инвестиционных проектов. Так, в 2023 году объем инвестиций в отрасли составил более 730 миллионов рублей, а в 2024 году планируется привлечь около четырех миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Основным вопросом повестки заседания комитета стало внедрение автоматизации и роботизации в производственный процесс. На одном из предприятий района депутаты ознакомились с тем, как современные технологии применяются на практике.
«Роль автоматизации производственных процессов растет. И в этом смысле проведение комитета на производственной площадке птицефабрики не случайно. Было принято решение посмотреть работу предприятия, внедряющего автоматизацию и роботизацию в производственный процесс, пообщаться, выявить проблемы, выслушать предложения по улучшению условий бизнеса», — прокомментировал председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.
В Челябинской области реализуется нацпроект «Производительность труда». За пять лет его участниками стали 26 предприятий АПК региона — девять сельхозтоваропроизводителей и 17 предприятий пищевой промышленности. В рамках нацпроекта с помощью экспертов удается значительно повысить производительность труда на этих производствах.
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