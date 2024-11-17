Пермячка, выигравшая в лотерею 1 млн рублей, потратит приз на путевку

Жительница Чусовского городского округа (Пермский край) победила в моментальной лотерее и выиграла 1 млн рублей. Свой приз она решила потратить на путевку в теплую страну. Об этом URA.RU рассказала победительница.
«Шел дождь. В эту непогоду решила поднять себе настроение и сыграть в лотерею. Такого результата я, конечно, не ожидала. Настроение действительно поднялось — улыбаться я не переставала очень долго. Часть выигрыша пойдет на „продление лета“ — отпуск в теплых странах», — рассказала победительница.
Лотерейный билет она купила за 500 рублей в отделении «Почты России» в поселке Скальный в сентябре 2024 года. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» отметили, что подобным образом за последние три года в лотерею выиграли 19 жителей края. Суммы выигрышей составляют от 1 млн до 7 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в ноябре 2024 года двое пермяков выиграли в лотерею по 15 млн рублей. Победители пока не обратились за призами.
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