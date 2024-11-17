17 ноября 2024

Пермячка, выигравшая в лотерею 1 млн рублей, потратит приз на путевку

© Служба новостей «URA.RU»
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На выигранные деньги пермячка поедет «продлять себе лето»
На выигранные деньги пермячка поедет «продлять себе лето» Фото:

Жительница Чусовского городского округа (Пермский край) победила в моментальной лотерее и выиграла 1 млн рублей. Свой приз она решила потратить на путевку в теплую страну. Об этом URA.RU рассказала победительница.

«Шел дождь. В эту непогоду решила поднять себе настроение и сыграть в лотерею. Такого результата я, конечно, не ожидала. Настроение действительно поднялось — улыбаться я не переставала очень долго. Часть выигрыша пойдет на „продление лета“ — отпуск в теплых странах», — рассказала победительница.

Лотерейный билет она купила за 500 рублей в отделении «Почты России» в поселке Скальный в сентябре 2024 года. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» отметили, что подобным образом за последние три года в лотерею выиграли 19 жителей края. Суммы выигрышей составляют от 1 млн до 7 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в ноябре 2024 года двое пермяков выиграли в лотерею по 15 млн рублей. Победители пока не обратились за призами.

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Жительница Чусовского городского округа (Пермский край) победила в моментальной лотерее и выиграла 1 млн рублей. Свой приз она решила потратить на путевку в теплую страну. Об этом URA.RU рассказала победительница. «Шел дождь. В эту непогоду решила поднять себе настроение и сыграть в лотерею. Такого результата я, конечно, не ожидала. Настроение действительно поднялось — улыбаться я не переставала очень долго. Часть выигрыша пойдет на „продление лета“ — отпуск в теплых странах», — рассказала победительница. Лотерейный билет она купила за 500 рублей в отделении «Почты России» в поселке Скальный в сентябре 2024 года. В пресс-службе пермского отделения «Почты России» отметили, что подобным образом за последние три года в лотерею выиграли 19 жителей края. Суммы выигрышей составляют от 1 млн до 7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в ноябре 2024 года двое пермяков выиграли в лотерею по 15 млн рублей. Победители пока не обратились за призами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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