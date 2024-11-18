В Раде заявили, что ТЦК обогащают Зеленского на 4 млрд долларов в год

Украинские военкоматы (ТЦК) приносят офису Владимира Зеленского от двух до четырех миллиардов долларов в год. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«ТЦК ежегодно привозит в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов в год», — передает слова Дмитрука телеканал «БелТА». Он добавил, что для украинцев возможностью избежать призыва является откуп, стоимость которого составляет от пяти до 30 тысяч долларов. Он охарактеризовал ситуацию как «бизнес на крови».
Новый закон о мобилизации на Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновления данных в военкоматах в течение 60 дней. Повестка считается врученной даже при отсутствии личного получения. Военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и могут быть лишены прав на управление автомобилем за уклонение от призыва. Сроки демобилизации в законе не указаны, что вызывает недовольство депутатов.
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