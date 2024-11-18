«Был пьян»: сбивший мать с младенцем на Уралмаше лихач сдался силовикам

В Екатеринбурге 35-летний водитель, который сбил мать с ребенком в коляске и скрылся с места ДТП, сдался силовикам. Автомобилем мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него уже составлены административные протоколы, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Иномаркой управлял 35-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортным средством. Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 0,746 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — пояснили в ведомстве.
Известно, что при повороте налево автомобилист не справился с управлением и въехал в бордюр, после чего сбил пешеходов. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшей, ребенок не получил травм.
Авария случилась днем 18 ноября на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская. Водитель сразу же уехал с места происшествия. Матери с ребенком помогали прохожие.
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