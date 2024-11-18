«Был пьян»: сбивший мать с младенцем на Уралмаше лихач сдался силовикам

Водитель, сбивший мать с младенцем на Уралмаше, сдался сотрудникам ГАИ

18 ноября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Водитель был лишен водительских прав (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 35-летний водитель, который сбил мать с ребенком в коляске и скрылся с места ДТП, сдался силовикам. Автомобилем мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него уже составлены административные протоколы, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Иномаркой управлял 35-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортным средством. Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 0,746 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — пояснили в ведомстве. Известно, что при повороте налево автомобилист не справился с управлением и въехал в бордюр, после чего сбил пешеходов. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшей, ребенок не получил травм. Авария случилась днем 18 ноября на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская. Водитель сразу же уехал с места происшествия. Матери с ребенком помогали прохожие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 35-летний водитель, который сбил мать с ребенком в коляске и скрылся с места ДТП, сдался силовикам. Автомобилем мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него уже составлены административные протоколы, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Иномаркой управлял 35-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортным средством. Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 0,746 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — пояснили в ведомстве. Известно, что при повороте налево автомобилист не справился с управлением и въехал в бордюр, после чего сбил пешеходов. На данный момент медики оказывают помощь пострадавшей, ребенок не получил травм. Авария случилась днем 18 ноября на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская. Водитель сразу же уехал с места происшествия. Матери с ребенком помогали прохожие.