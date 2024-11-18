Появилось видео, как иномарка снесла мать с младенцем на Уралмаше

Появились видео, как пьяный екатеринбуржец на Peugeot снес мать с ребенком в коляске на Уралмаше. Кадры аварии, случившейся днем 18 ноября, разлетелись по telegram-каналам.
Водитель пролетел через перекресток и заехал на тротуар, где находились пешеходы. В последний момент автомобилист успел немного вырулить в сторону, но все же снес боком женщину с ребенком. Видео с ДТП поделился telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
После аварии на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская 35-летний водитель скрылся, но через некоторое время сдался сотрудникам Госавтоинспекции. Экспертиза показала, что он был пьян. В отношении него уже составлены административные протоколы. Пострадавшей оказывают медпомощь, ребенок не пострадал.
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