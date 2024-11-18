Появилось видео, как иномарка снесла мать с младенцем на Уралмаше

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Лихач заехал на огромной скорости на тротуар (архивное фото) Фото:

Появились видео, как пьяный екатеринбуржец на Peugeot снес мать с ребенком в коляске на Уралмаше. Кадры аварии, случившейся днем 18 ноября, разлетелись по telegram-каналам.

Водитель пролетел через перекресток и заехал на тротуар, где находились пешеходы. В последний момент автомобилист успел немного вырулить в сторону, но все же снес боком женщину с ребенком. Видео с ДТП поделился telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

После аварии на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская 35-летний водитель скрылся, но через некоторое время сдался сотрудникам Госавтоинспекции. Экспертиза показала, что он был пьян. В отношении него уже составлены административные протоколы. Пострадавшей оказывают медпомощь, ребенок не пострадал.

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Появились видео, как пьяный екатеринбуржец на Peugeot снес мать с ребенком в коляске на Уралмаше. Кадры аварии, случившейся днем 18 ноября, разлетелись по telegram-каналам. Водитель пролетел через перекресток и заехал на тротуар, где находились пешеходы. В последний момент автомобилист успел немного вырулить в сторону, но все же снес боком женщину с ребенком. Видео с ДТП поделился telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». После аварии на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская 35-летний водитель скрылся, но через некоторое время сдался сотрудникам Госавтоинспекции. Экспертиза показала, что он был пьян. В отношении него уже составлены административные протоколы. Пострадавшей оказывают медпомощь, ребенок не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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