В грузинской столице Тбилиси начались стычки спецназа МВД Грузии и протестующих. Видео опубликовано в telegram-каналах.
На кадрах видно, что силовики пытаются оттеснить демонстрантов и расчистить проезжую часть. Протестующие же оказывают сопротивление. Видео опубликовали в telegram-канале «Sputnik Грузия».
Ранее стало известно, что спецназ Грузии разогнал митинг около Тбилисского государственного университета, где протестующие с 17 ноября заблокировали проезжую часть палатками. Протесты связаны с объявлением итогов парламентских выборов, прошедших 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция настаивает на том, что результаты выборов были подделаны.
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