В Тбилиси начались стычки протестующих со спецназом. Видео

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Протестующие оказывают сопротивление спецназу в Тбилиси (архивное фото)
Протестующие оказывают сопротивление спецназу в Тбилиси (архивное фото) Фото:

В грузинской столице Тбилиси начались стычки спецназа МВД Грузии и протестующих. Видео опубликовано в telegram-каналах.

На кадрах видно, что силовики пытаются оттеснить демонстрантов и расчистить проезжую часть. Протестующие же оказывают сопротивление. Видео опубликовали в telegram-канале «Sputnik Грузия».

Ранее стало известно, что спецназ Грузии разогнал митинг около Тбилисского государственного университета, где протестующие с 17 ноября заблокировали проезжую часть палатками. Протесты связаны с объявлением итогов парламентских выборов, прошедших 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция настаивает на том, что результаты выборов были подделаны.

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В грузинской столице Тбилиси начались стычки спецназа МВД Грузии и протестующих. Видео опубликовано в telegram-каналах. На кадрах видно, что силовики пытаются оттеснить демонстрантов и расчистить проезжую часть. Протестующие же оказывают сопротивление. Видео опубликовали в telegram-канале «Sputnik Грузия». Ранее стало известно, что спецназ Грузии разогнал митинг около Тбилисского государственного университета, где протестующие с 17 ноября заблокировали проезжую часть палатками. Протесты связаны с объявлением итогов парламентских выборов, прошедших 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция настаивает на том, что результаты выборов были подделаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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