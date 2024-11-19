Bloomberg: минюст США потребует от Google продать Chrome

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Суд намеревается принудить Google продать Chrome позднее, если другие антимонопольные меры не исправят рынок, сообщили в Bloomberg
Суд намеревается принудить Google продать Chrome позднее, если другие антимонопольные меры не исправят рынок, сообщили в Bloomberg Фото:

Минюст США попросит суд заставить американскую корпорацию Google продать интернет-браузер Chrome. Это связано с антимонопольным делом против компании и произойдет 20 ноября, сообщили в американских СМИ.

«Высокопоставленные должностные лица антимонопольного управления министерства юстиции США решили обратиться к судье с просьбой заставить компанию Alphabet Inc. продать свой браузер Chrome, что станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших технологических компаний в мире», — отметили в Bloomberg. Также американский Минюст предложит ограничение ИИ от Google и отделение операционной системы Android от других продуктов компании. 

Суд планирует вынести решение о продаже Chrome позднее, если другие антимонопольные меры не принесут результата и не создадут более конкурентный рынок. Это подчеркнули в издании со ссылкой на источники. По их данным, доля браузера Chrome в США составляет 61%.

Ранее, в августе 2024 года, суд США объявил Google нарушившим закон монополистом на рынке интернет-поисковиков. Судья установил, что корпорация договаривалась с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах и тратила на это «миллиарды долларов».

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Минюст США попросит суд заставить американскую корпорацию Google продать интернет-браузер Chrome. Это связано с антимонопольным делом против компании и произойдет 20 ноября, сообщили в американских СМИ. «Высокопоставленные должностные лица антимонопольного управления министерства юстиции США решили обратиться к судье с просьбой заставить компанию Alphabet Inc. продать свой браузер Chrome, что станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших технологических компаний в мире», — отметили в Bloomberg. Также американский Минюст предложит ограничение ИИ от Google и отделение операционной системы Android от других продуктов компании.  Суд планирует вынести решение о продаже Chrome позднее, если другие антимонопольные меры не принесут результата и не создадут более конкурентный рынок. Это подчеркнули в издании со ссылкой на источники. По их данным, доля браузера Chrome в США составляет 61%. Ранее, в августе 2024 года, суд США объявил Google нарушившим закон монополистом на рынке интернет-поисковиков. Судья установил, что корпорация договаривалась с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах и тратила на это «миллиарды долларов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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