18 ноября 2024

В Магнитогорске загорелось кафе восточной кухни «Afghan plov»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения на ЮУрГУ. Челябинск, мчс, пожар, спасатели, пожарные, пожарный, пожарная машина
На месте работает бригада МЧС Фото:

В Магнитогорске утром 19 ноября загорелось кафе восточной кухни «Afghan plov». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал.

«На месте пожара работает две автоцистерны и 10 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там отметили, что возгорание началось до начала рабочего дня. Причины произошедшего устанавливаются.

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В Магнитогорске утром 19 ноября загорелось кафе восточной кухни «Afghan plov». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал. «На месте пожара работает две автоцистерны и 10 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Там отметили, что возгорание началось до начала рабочего дня. Причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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