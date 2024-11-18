В Магнитогорске загорелось кафе восточной кухни «Afghan plov»

На месте работает бригада МЧС
В Магнитогорске утром 19 ноября загорелось кафе восточной кухни «Afghan plov». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал.
«На месте пожара работает две автоцистерны и 10 человек личного состава. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Там отметили, что возгорание началось до начала рабочего дня. Причины произошедшего устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!