19 ноября 2024

Цены на iPhone 16 Pro Max в Перми упали на 120 тысяч рублей

В Перми iPhone 16 Pro Max подешевел на 92%
© Служба новостей «URA.RU»
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На старте продаж цена гаджета составляла около 250 тысяч рублей
На старте продаж цена гаджета составляла около 250 тысяч рублей Фото:

В пермских магазинах новый iPhone 16 Pro Max от Apple упал в цене. Спустя два месяца после появления на рынке стоимость гаджета снизилась на 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.

«В сентябре iPhone 16 Pro Max на старте продаж стоит около 250 тысяч рублей. Сейчас за 130 тысяч рублей продаем. С самого начала спрос на iPhone 16 был меньше, чем годом ранее на iPhone 15. Поэтому цены быстро упали», — рассказал директор пермского магазина техники Apple «Сеть яблок» Денис Зинатуллин корреспонденту агентства.

В пермской компании Nice Device агентству сообщили, что цены снизились на всю линейку iPhone 16. Самый доступный гаджет серии после появления на рынке стоил 105 тысяч рублей, а сейчас его продают за 82 тысячи рублей. По словам представителя компании, новые iPhone каждый год дешевеют через несколько месяцев после появления на рынке. На старте продаж цены искусственно завышают, а затем снижают.

Ранее URA.RU рассказало, что в России iPhone 16 Pro подешевели на 50 тысяч рублей. Пользователи нашли много недостатков в новом гаджете.

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В пермских магазинах новый iPhone 16 Pro Max от Apple упал в цене. Спустя два месяца после появления на рынке стоимость гаджета снизилась на 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали участники рынка. «В сентябре iPhone 16 Pro Max на старте продаж стоит около 250 тысяч рублей. Сейчас за 130 тысяч рублей продаем. С самого начала спрос на iPhone 16 был меньше, чем годом ранее на iPhone 15. Поэтому цены быстро упали», — рассказал директор пермского магазина техники Apple «Сеть яблок» Денис Зинатуллин корреспонденту агентства. В пермской компании Nice Device агентству сообщили, что цены снизились на всю линейку iPhone 16. Самый доступный гаджет серии после появления на рынке стоил 105 тысяч рублей, а сейчас его продают за 82 тысячи рублей. По словам представителя компании, новые iPhone каждый год дешевеют через несколько месяцев после появления на рынке. На старте продаж цены искусственно завышают, а затем снижают. Ранее URA.RU рассказало, что в России iPhone 16 Pro подешевели на 50 тысяч рублей. Пользователи нашли много недостатков в новом гаджете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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