Бастрыкин вступился за челябинских детей из семьи алкашей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вступился за детей из Челябинской области, чьи родители злоупотребляют спиртным. Он поручил руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«В эфире программы на федеральном канале обсуждались условия жизни двух детей в одной из семей Челябинской области. Мать несовершеннолетних и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками. Соседи сообщают о нарушении общественного порядка, постоянном шуме из квартиры, драках и выражают обеспокоенность за судьбу детей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СКР Колбасина доложить о ходе процессуальной проверки по озвученным в эфире обстоятельствам. Также полковник должен будет доложить результатах проверочных мероприятий.
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