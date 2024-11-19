Бастрыкин вступился за челябинских детей из семьи алкашей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил проверить незадачливых родителей Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вступился за детей из Челябинской области, чьи родители злоупотребляют спиртным. Он поручил руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В эфире программы на федеральном канале обсуждались условия жизни двух детей в одной из семей Челябинской области. Мать несовершеннолетних и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками. Соседи сообщают о нарушении общественного порядка, постоянном шуме из квартиры, драках и выражают обеспокоенность за судьбу детей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СКР Колбасина доложить о ходе процессуальной проверки по озвученным в эфире обстоятельствам. Также полковник должен будет доложить результатах проверочных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин вступился за детей из Челябинской области, чьи родители злоупотребляют спиртным. Он поручил руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину доложить о ходе процессуальной проверки, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В эфире программы на федеральном канале обсуждались условия жизни двух детей в одной из семей Челябинской области. Мать несовершеннолетних и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками. Соседи сообщают о нарушении общественного порядка, постоянном шуме из квартиры, драках и выражают обеспокоенность за судьбу детей», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СКР Колбасина доложить о ходе процессуальной проверки по озвученным в эфире обстоятельствам. Также полковник должен будет доложить результатах проверочных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...