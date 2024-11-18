Бизнесмен Герман из Новоуральска (Свердловская область) стал участником шоу «Давай поженимся» на Первом канале, где его личная история вызвала шок у ведущей Ларисы Гузеевой. На проекте он пытался завоевать сердце 35-летней Елены из Челябинска.
«Герман работает владельцем службы доставки и руководителем спортивной молодежной организации… Мужчина был очень раздосадован, когда застал в квартире супругу с любовником и вместо слов извинения был выставлен за дверь», — представили свердловчанина на шоу.
В беседе с предпринимателем Гузеева не смогла скрыть своего удивления от его истории. «Вот бедолага-то. То, что вы пережили, уму моему непостижимо», — сказала главная сваха. Герман поделился, что обнаружил в своем доме другого мужчину, который в итоге стал новым супругом его бывшей жены.
В результате своего участия в шоу Герман смог завоевать внимание Елены, которая в конечном итоге выбрала его. «Давай поженимся», — предложил ей мужчина.
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