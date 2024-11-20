Топ-менеджера военно-строительной компании заподозрили в крупном хищении в Свердловской области

СКР завел уголовное дело из-за хищений при реконструкции свердловских казарм

20 ноября 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Обвиняемые завышали стоимость выполненных работ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Военные следователи завели еще одно уголовное дело против экс-начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова за хищение средств во время капремонта казарм в воинской части в Свердловской области. Под уголовное дело также попали его зам Дмитрий Сергеля и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко, рассказали в пресс-службе ведомства. «Военными следственными органами СКР выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных госконтрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой», — следует из сообщения. Первое уголовное дело в отношении троицы завели также за крупное хищение бюджетных средств Минобороны, исполняя госконтракт по капремонту военного госпиталя в Перми. По данным следствия, в 2022 году путем подлога Сухов, Кравченко и Сергеля документов присвоили себе более 35 млн рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные следователи завели еще одно уголовное дело против экс-начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова за хищение средств во время капремонта казарм в воинской части в Свердловской области. Под уголовное дело также попали его зам Дмитрий Сергеля и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко, рассказали в пресс-службе ведомства. «Военными следственными органами СКР выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных госконтрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой», — следует из сообщения. Первое уголовное дело в отношении троицы завели также за крупное хищение бюджетных средств Минобороны, исполняя госконтракт по капремонту военного госпиталя в Перми. По данным следствия, в 2022 году путем подлога Сухов, Кравченко и Сергеля документов присвоили себе более 35 млн рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СКР.