Топ-менеджера военно-строительной компании заподозрили в крупном хищении в Свердловской области

СКР завел уголовное дело из-за хищений при реконструкции свердловских казарм
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Пункт заключения договоров по контрактной службе. Курган, офицер, военная форма, руки
Обвиняемые завышали стоимость выполненных работ (архивное фото) Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Военные следователи завели еще одно уголовное дело против экс-начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова за хищение средств во время капремонта казарм в воинской части в Свердловской области. Под уголовное дело также попали его зам Дмитрий Сергеля и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Военными следственными органами СКР выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных госконтрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой», — следует из сообщения.

Первое уголовное дело в отношении троицы завели также за крупное хищение бюджетных средств Минобороны, исполняя госконтракт по капремонту военного госпиталя в Перми. По данным следствия, в 2022 году путем подлога Сухов, Кравченко и Сергеля документов присвоили себе более 35 млн рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СКР.

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Военные следователи завели еще одно уголовное дело против экс-начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергея Сухова за хищение средств во время капремонта казарм в воинской части в Свердловской области. Под уголовное дело также попали его зам Дмитрий Сергеля и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко, рассказали в пресс-службе ведомства. «Военными следственными органами СКР выявлены новые обстоятельства хищения бюджетных денежных средств. Так, Сухов и Кравченко в 2021 году при исполнении многомиллионных госконтрактов в рамках гособоронзаказа на выполнение работ по капремонту казарм одной из воинских частей в Свердловской области путем завышения стоимости выполненных работ похитили несколько десятков миллионов рублей, которые распределили между собой», — следует из сообщения. Первое уголовное дело в отношении троицы завели также за крупное хищение бюджетных средств Минобороны, исполняя госконтракт по капремонту военного госпиталя в Перми. По данным следствия, в 2022 году путем подлога Сухов, Кравченко и Сергеля документов присвоили себе более 35 млн рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СКР.
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