Музей PERMM и Пермский Политех запустили совместный проект Art & Science

Ученые, философы и искусствоведы из разных городов России выступят с открытыми лекциями в Перми на площадках музея PERMM и Политехнического университета. Научная программа пройдет в рамках выставочного проекта «Art & Science: Открытые тела», который реализуется в музее совриска.
«Приедут историки искусства, философы, искусствоведы, теоретики медиа, арт-критики и действующие кураторы. Ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда затронут такие темы, как паранаучное изобретательство в современной России, советское кибернетическое искусство, использование стекольной продукции в науке и искусстве и другие», — говорится на сайте PERMM. Тема первой лекции проекта — «Машина, которая способна разрешить все споры».
Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева уверена, что взаимодействие науки и искусства имеет огромное значение как для музея современного искусства, так и для университета. «Оно влияет на взаимную интеграцию и может привести к созданию новых образов, идей, объектов и даже технологий. Первый шаг к взаимному интересу и сотрудничеству — возможность для наших аудиторий сходить в гости к друг другу в рамках серии увлекательных научных лекций», — отметила она.
Шесть научно-популярных лекций пройдут на базе Политеха и PERMM в ноябре и декабре. Вход на них бесплатный, но требуется регистрация через сайт музея.
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