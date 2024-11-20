Челябинский губернатор Текслер отчитал подрядчика за недостроенный ФОК в Троицке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Троицке отчитал подрядчика за недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава региона заявил, что неприятно удивлен этим фактом.
«Я неприятно удивлен, что объект не сдан. Так нельзя», — заявил Текслер.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицке возводят по программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» с 2023 года. Его должны были сдать до 30 ноября. Готовность ФОКа по состоянию на 20 ноября — 52%.
В июле Текслер уже приезжал в Троицк. Тогда строительная готовность ФОКа составляла 35%.
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