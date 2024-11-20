Челябинский губернатор Текслер отчитал подрядчика за недостроенный ФОК в Троицке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер остался недоволен ходом строительства
Алексей Текслер остался недоволен ходом строительства Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Троицке отчитал подрядчика за недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава региона заявил, что неприятно удивлен этим фактом.

«Я неприятно удивлен, что объект не сдан. Так нельзя», — заявил Текслер.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицке возводят по программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» с 2023 года. Его должны были сдать до 30 ноября. Готовность ФОКа по состоянию на 20 ноября — 52%.

В июле Текслер уже приезжал в Троицк. Тогда строительная готовность ФОКа составляла 35%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Троицке отчитал подрядчика за недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава региона заявил, что неприятно удивлен этим фактом. «Я неприятно удивлен, что объект не сдан. Так нельзя», — заявил Текслер. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицке возводят по программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» с 2023 года. Его должны были сдать до 30 ноября. Готовность ФОКа по состоянию на 20 ноября — 52%. В июле Текслер уже приезжал в Троицк. Тогда строительная готовность ФОКа составляла 35%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...