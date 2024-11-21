Депутат Колесников предложил отделить Академ от Екатеринбурга «как балласт»

Академический район необходимо отделить от Екатеринбурга «как балласт» из-за нужд строительства новых школ и детских садов. Об этом заявил депутат Александр Колесников в ходе заседания комиссии думы по бюджету.
Все началось с того, что депутаты потребовали от горадминистрации активнее строить образовательные учреждения. Колесников обратился с просьбой увеличить число объектов в Железнодорожном районе в связи с активным расстраиванием территории, а вице-спикер думы Михаил Матвеев в свою очередь добавил, что в Академическом проблема аналогичная.
«Для района, где каждый год вводится по 300 тысяч квадратных метров жилья, этого недостаточно. Надо в этом плане работать с федеральными и региональными бюджетами», — отметил Матвеев. В ответ Колесников предложил «отделить Академический от Екатеринбурга как балласт».
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