Депутат Колесников предложил отделить Академ от Екатеринбурга «как балласт»

21 ноября 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Колесников потребовал от мэрии активнее строить школы Фото: Илья Московец © URA.RU Академический район необходимо отделить от Екатеринбурга «как балласт» из-за нужд строительства новых школ и детских садов. Об этом заявил депутат Александр Колесников в ходе заседания комиссии думы по бюджету. Все началось с того, что депутаты потребовали от горадминистрации активнее строить образовательные учреждения. Колесников обратился с просьбой увеличить число объектов в Железнодорожном районе в связи с активным расстраиванием территории, а вице-спикер думы Михаил Матвеев в свою очередь добавил, что в Академическом проблема аналогичная. «Для района, где каждый год вводится по 300 тысяч квадратных метров жилья, этого недостаточно. Надо в этом плане работать с федеральными и региональными бюджетами», — отметил Матвеев. В ответ Колесников предложил «отделить Академический от Екатеринбурга как балласт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Академический район необходимо отделить от Екатеринбурга «как балласт» из-за нужд строительства новых школ и детских садов. Об этом заявил депутат Александр Колесников в ходе заседания комиссии думы по бюджету. Все началось с того, что депутаты потребовали от горадминистрации активнее строить образовательные учреждения. Колесников обратился с просьбой увеличить число объектов в Железнодорожном районе в связи с активным расстраиванием территории, а вице-спикер думы Михаил Матвеев в свою очередь добавил, что в Академическом проблема аналогичная. «Для района, где каждый год вводится по 300 тысяч квадратных метров жилья, этого недостаточно. Надо в этом плане работать с федеральными и региональными бюджетами», — отметил Матвеев. В ответ Колесников предложил «отделить Академический от Екатеринбурга как балласт».