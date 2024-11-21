В Перми на съезде учителей изучат главные проблемы ЕГЭ и ОГЭ

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В Перми на съезде учителей изучат главные проблемы ЕГЭ и ОГЭ
В Перми на съезде учителей изучат главные проблемы ЕГЭ и ОГЭ Фото:

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете 4 декабря пройдет первый пермский съезд учителей информатики. Мероприятие объединит на одной площадке учителей, педагогов дополнительного образования, руководителей и заместителей директоров образовательных организаций, представителей органов управления образованием, бизнеса, ИТ-компаний.

«Участники вместе проанализируют результаты государственной итоговой аттестации школьников 9 и 11 классов по информатике в Пермском крае. Региональные председатели экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по информатике представят детальный анализ экзаменационных заданий, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников. В итоге будут даны рекомендации по совершенствованию преподавания информатики в школе», — рассказала корреспонденту URA.RU Анна Худякова, кандидат педагогических наук, доцент, и.о . заведующего кафедрой информатики и сквозных технологий ПГГПУ. Организаторы представят три трека: методический, технологический и партнёрский, в рамках которых состоятся мастер-классы и дискуссионные площадки.

Цель съезда заключается в определении стратегических векторов и задач для построения единой системы профессионального развития учителей информатики. Кроме того, одной из задач ставится популяризация пермской версии школьной информатики.

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В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете 4 декабря пройдет первый пермский съезд учителей информатики. Мероприятие объединит на одной площадке учителей, педагогов дополнительного образования, руководителей и заместителей директоров образовательных организаций, представителей органов управления образованием, бизнеса, ИТ-компаний. «Участники вместе проанализируют результаты государственной итоговой аттестации школьников 9 и 11 классов по информатике в Пермском крае. Региональные председатели экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по информатике представят детальный анализ экзаменационных заданий, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников. В итоге будут даны рекомендации по совершенствованию преподавания информатики в школе», — рассказала корреспонденту URA.RU Анна Худякова, кандидат педагогических наук, доцент, и.о . заведующего кафедрой информатики и сквозных технологий ПГГПУ. Организаторы представят три трека: методический, технологический и партнёрский, в рамках которых состоятся мастер-классы и дискуссионные площадки. Цель съезда заключается в определении стратегических векторов и задач для построения единой системы профессионального развития учителей информатики. Кроме того, одной из задач ставится популяризация пермской версии школьной информатики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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