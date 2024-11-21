В Перми на съезде учителей изучат главные проблемы ЕГЭ и ОГЭ

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете 4 декабря пройдет первый пермский съезд учителей информатики. Мероприятие объединит на одной площадке учителей, педагогов дополнительного образования, руководителей и заместителей директоров образовательных организаций, представителей органов управления образованием, бизнеса, ИТ-компаний.
«Участники вместе проанализируют результаты государственной итоговой аттестации школьников 9 и 11 классов по информатике в Пермском крае. Региональные председатели экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по информатике представят детальный анализ экзаменационных заданий, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников. В итоге будут даны рекомендации по совершенствованию преподавания информатики в школе», — рассказала корреспонденту URA.RU Анна Худякова, кандидат педагогических наук, доцент, и.о . заведующего кафедрой информатики и сквозных технологий ПГГПУ. Организаторы представят три трека: методический, технологический и партнёрский, в рамках которых состоятся мастер-классы и дискуссионные площадки.
Цель съезда заключается в определении стратегических векторов и задач для построения единой системы профессионального развития учителей информатики. Кроме того, одной из задач ставится популяризация пермской версии школьной информатики.
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