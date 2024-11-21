Уральский полпред президента Артем Жога во время рабочего визита в Каменск-Уральский (Свердловская область) проинспектировал два завода, а также возложил цветы на Аллее славы, пообщался с общественниками и получил подарок от мэра. Подробности о поездке публикует пресс-служба полпредства.
«Артём Жога возложил цветы на Аллее Славы. Памятное место создали в 2008 году по инициативе жителей. Главным акцентом аллеи является памятник „Погибшим в вооруженных конфликтах“ — БМП-1. Здесь же размещены имена погибших местных жителей, в том числе во время выполнения долга на полях специальной военной операции», — рассказали в полпредстве. Именно с Аллеи Славы Жога и начал свою экскурсию по городу, здесь же глава города Алексей Герасимов подарил полпреду пушку, которая является символом Каменска-Уральского. Именно здесь в 1701 году по указу Петра I был построен Каменский казенный чугуноплавильный и чугунолитейный завод, где выпускали пушки.
После этого он встретился с общественниками и добровольцами, которые оказывают помощь бойцам СВО и осмотрел выставку тематическую выставку. На ней, в частности, были представлены беспилотники, изделия из пластика на 3Д-принтерах, маскировочные сети. Школьники показали полпреду, как разбирают и собирают автоматы АК-74 с закрытыми глазами, а студенты медицинского колледжа развернули реконструкцию эвакогоспиталя, который работал в Каменске-Уральском в годы Великой Отечественной войны.
После этого Жога отправился в Центр бокса «Витязь», который построили в 2023 году и где проходят тренировки по боксу, греко-римской борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, тхэквондо, смешанным боевым единоборствам (ММА), кикбоксингу, художественной гимнастике. А после попал в руки будущих врачей — школьники из медицинского класса одной из школ проверили здоровье полпреда.
Также Жога посетил центр образования «Аксиома», построенный в 2019 году и рассчитанный на 1270 учеников. Здесь же ему показали детский технопарк «Кванториум», запущенный по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».
Напоследок Жога осмотрел производственные мощности Уральского алюминиевого завода (входит в РУСАЛ), который до февраля 1943 года был единственным предприятием в СССР, выпускавшим алюминий и другую стратегическую продукцию. А после побывал на Каменск-Уральском металлургическом заводе, который в этом году отпраздновал 80-летний юбилей. Ранее подобную поездку Жога совершил в Первоуральск.
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