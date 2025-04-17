Легендарный музыкальный фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проведут фестиваль STEREOLETO. За 20 лет существования он впервые покинет пределы Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали URA.RU организаторы.
«Новая глава в истории STEREOLETO начинается в Екатеринбурге не случайно. Это одна из главных музыкальных столиц, которая подарила стране несколько поколений талантливых музыкантов — от легендарных групп „Наутилус Помпилиус“ и „Агата Кристи“ до ярких инди-звезд „Обе Две“ и „Перемотка“. В этом городе регулярно появляются новые интересные музыканты — и, разумеется, они будут выступать на нашем фестивале», — поделились представители фестиваля.
Известно, что на STEREOLETO выступят певец ZOLOTO, квартет Beautiful Boys, певица Polnalyubvi, группы «Диктофон», «Перемотка», «Сова», Nuggers, «Несладко» и «Синдром главного героя». Также на месте гости смогут найти дизайнерский маркет, фудкорт, лаунж-зоны. Мероприятие проведут 5 июля в Харитоновском саду.
STEREOLETO родом из Санкт-Петербурга, впервые фестиваль прошел в 2002 году. За 20 лет хедлайнерами были многие популярные музыканты — от Дельфина и Хаски до Massive Attack и Sigur Ros.
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