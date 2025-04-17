Легендарный музыкальный фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые пройдет музыкальный фестиваль STEREOLETO
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие пройдет 5 июля
Мероприятие пройдет 5 июля Фото:

В Екатеринбурге проведут фестиваль STEREOLETO. За 20 лет существования он впервые покинет пределы Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали URA.RU организаторы.

«Новая глава в истории STEREOLETO начинается в Екатеринбурге не случайно. Это одна из главных музыкальных столиц, которая подарила стране несколько поколений талантливых музыкантов — от легендарных групп „Наутилус Помпилиус“ и „Агата Кристи“ до ярких инди-звезд „Обе Две“ и „Перемотка“. В этом городе регулярно появляются новые интересные музыканты — и, разумеется, они будут выступать на нашем фестивале», — поделились представители фестиваля.

Известно, что на STEREOLETO выступят певец ZOLOTO, квартет Beautiful Boys, певица Polnalyubvi, группы «Диктофон», «Перемотка», «Сова», Nuggers, «Несладко» и «Синдром главного героя». Также на месте гости смогут найти дизайнерский маркет, фудкорт, лаунж-зоны. Мероприятие проведут 5 июля в Харитоновском саду.

STEREOLETO родом из Санкт-Петербурга, впервые фестиваль прошел в 2002 году. За 20 лет хедлайнерами были многие популярные музыканты — от Дельфина и Хаски до Massive Attack и Sigur Ros.

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В Екатеринбурге проведут фестиваль STEREOLETO. За 20 лет существования он впервые покинет пределы Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали URA.RU организаторы. «Новая глава в истории STEREOLETO начинается в Екатеринбурге не случайно. Это одна из главных музыкальных столиц, которая подарила стране несколько поколений талантливых музыкантов — от легендарных групп „Наутилус Помпилиус“ и „Агата Кристи“ до ярких инди-звезд „Обе Две“ и „Перемотка“. В этом городе регулярно появляются новые интересные музыканты — и, разумеется, они будут выступать на нашем фестивале», — поделились представители фестиваля. Известно, что на STEREOLETO выступят певец ZOLOTO, квартет Beautiful Boys, певица Polnalyubvi, группы «Диктофон», «Перемотка», «Сова», Nuggers, «Несладко» и «Синдром главного героя». Также на месте гости смогут найти дизайнерский маркет, фудкорт, лаунж-зоны. Мероприятие проведут 5 июля в Харитоновском саду. STEREOLETO родом из Санкт-Петербурга, впервые фестиваль прошел в 2002 году. За 20 лет хедлайнерами были многие популярные музыканты — от Дельфина и Хаски до Massive Attack и Sigur Ros.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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