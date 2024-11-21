В Челябинске проведут джазовый концерт в поддержку детей с аутизмом

В Челябинске в кинотеатре имени Пушкина 20 декабря состоится благотворительный джазовый вечер. Вырученные средства от продажи билетов будут переданы в центр помощи детям с ментальными особенностями в развитии, сообщают в пресс-службе управления культуры областного центра.
«Благотворительный джазовый вечер станет не только возможностью погрузиться в атмосферу музыки, но и сделает гостей волшебниками. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Центр помощи детям „Звездный Дождь“», — говорится в сообщении. Стоимость билета — 1500 рублей.
На джазовом вечере выступят такие музыканты: Антон Юдин, играющий на саксофоне, Юрий Багаутдинов за фортепиано и вокалистка Каролина Лебедева. Для слушателей исполнят как классические джазовые композиции, так и известные новогодние мелодии.
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