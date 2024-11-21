21 ноября 2024

В Челябинске проведут джазовый концерт в поддержку детей с аутизмом

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Благотворительный джазовый вечер стартует 20 декабря в 19:00
Благотворительный джазовый вечер стартует 20 декабря в 19:00 Фото:

В Челябинске в кинотеатре имени Пушкина 20 декабря состоится благотворительный джазовый вечер. Вырученные средства от продажи билетов будут переданы в центр помощи детям с ментальными особенностями в развитии, сообщают в пресс-службе управления культуры областного центра.

«Благотворительный джазовый вечер станет не только возможностью погрузиться в атмосферу музыки, но и сделает гостей волшебниками. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Центр помощи детям „Звездный Дождь“», — говорится в сообщении. Стоимость билета — 1500 рублей.

На джазовом вечере выступят такие музыканты: Антон Юдин, играющий на саксофоне, Юрий Багаутдинов за фортепиано и вокалистка Каролина Лебедева. Для слушателей исполнят как классические джазовые композиции, так и известные новогодние мелодии.

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В Челябинске в кинотеатре имени Пушкина 20 декабря состоится благотворительный джазовый вечер. Вырученные средства от продажи билетов будут переданы в центр помощи детям с ментальными особенностями в развитии, сообщают в пресс-службе управления культуры областного центра. «Благотворительный джазовый вечер станет не только возможностью погрузиться в атмосферу музыки, но и сделает гостей волшебниками. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Центр помощи детям „Звездный Дождь“», — говорится в сообщении. Стоимость билета — 1500 рублей. На джазовом вечере выступят такие музыканты: Антон Юдин, играющий на саксофоне, Юрий Багаутдинов за фортепиано и вокалистка Каролина Лебедева. Для слушателей исполнят как классические джазовые композиции, так и известные новогодние мелодии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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