21 ноября 2024

Власти Челябинска разрешили строить новый микрорайон с больницами и школой. Скрин

В центральном районе Челябинска построят новый микрорайон со школой и больницами
© Служба новостей «URA.RU»
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В первую очередь планируется построить школу на 1100 мест, затем - два высотных дома
В первую очередь планируется построить школу на 1100 мест, затем - два высотных дома Фото:

В Челябинске утвердили документацию по планировке территории в Центральном районе. На площади 21,66 га планируется возвести два крупных многоквартирных дома с эксплуатируемыми крышами и автостоянками, во втором доме также будет расположен детский сад. Там же построят школу, поликлиники и спортобъекты, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории, проект планировки территории с проектом межевания территории в границах улиц Братьев Кашириных, Северной, 250-летия Челябинска, Академика Сахарова в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии.

Как говорится в документации, проектируемая территория расположена в Центральной части города. Она занимает территорию 21,66 гектаров. Площадь застройки первого многоквартирного дома составляет 1 тысячу 600 квадратных метров. 16-17-этажный дом возведут со встроенными объектами обслуживания жилой застройки, крышной котельной и подземно-наземной автостоянкой на 50 машиномест. Также там будет эксплуатируемая крыша.

Площадь второго многоквартирного дома составит более 5 тысяч 800 квадратных метров. Предельное количество этажей в высотном доме — 26. Помимо встроенных объектов обслуживания жилой застройки в доме появятся детский сад на 52 места и парковка на 371 машиноместо, эксплуатируемая крыша.

Также на территории предусмотрено строительство школы на 1100 мест, поликлиники для детского и взрослого населения на 1100 мест, медико-восстановительного комплекса, медучреждения, детской спортшколы, спорткомплекса. На первом этапе строительства будут строить школу, на втором — многоквартирные дома. При этом для некоторых планируемых к размещению объектов потребуется дополнительно получить разрешение в мэрии.

Проектируемая территория расположена в Центральном районе Челябинска, занимает 21,66 га
Проектируемая территория расположена в Центральном районе Челябинска, занимает 21,66 га
Фото:

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В Челябинске утвердили документацию по планировке территории в Центральном районе. На площади 21,66 га планируется возвести два крупных многоквартирных дома с эксплуатируемыми крышами и автостоянками, во втором доме также будет расположен детский сад. Там же построят школу, поликлиники и спортобъекты, сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории, проект планировки территории с проектом межевания территории в границах улиц Братьев Кашириных, Северной, 250-летия Челябинска, Академика Сахарова в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии. Как говорится в документации, проектируемая территория расположена в Центральной части города. Она занимает территорию 21,66 гектаров. Площадь застройки первого многоквартирного дома составляет 1 тысячу 600 квадратных метров. 16-17-этажный дом возведут со встроенными объектами обслуживания жилой застройки, крышной котельной и подземно-наземной автостоянкой на 50 машиномест. Также там будет эксплуатируемая крыша. Площадь второго многоквартирного дома составит более 5 тысяч 800 квадратных метров. Предельное количество этажей в высотном доме — 26. Помимо встроенных объектов обслуживания жилой застройки в доме появятся детский сад на 52 места и парковка на 371 машиноместо, эксплуатируемая крыша. Также на территории предусмотрено строительство школы на 1100 мест, поликлиники для детского и взрослого населения на 1100 мест, медико-восстановительного комплекса, медучреждения, детской спортшколы, спорткомплекса. На первом этапе строительства будут строить школу, на втором — многоквартирные дома. При этом для некоторых планируемых к размещению объектов потребуется дополнительно получить разрешение в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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