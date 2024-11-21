В Челябинске утвердили документацию по планировке территории в Центральном районе. На площади 21,66 га планируется возвести два крупных многоквартирных дома с эксплуатируемыми крышами и автостоянками, во втором доме также будет расположен детский сад. Там же построят школу, поликлиники и спортобъекты, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории, проект планировки территории с проектом межевания территории в границах улиц Братьев Кашириных, Северной, 250-летия Челябинска, Академика Сахарова в Центральном районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте мэрии.
Как говорится в документации, проектируемая территория расположена в Центральной части города. Она занимает территорию 21,66 гектаров. Площадь застройки первого многоквартирного дома составляет 1 тысячу 600 квадратных метров. 16-17-этажный дом возведут со встроенными объектами обслуживания жилой застройки, крышной котельной и подземно-наземной автостоянкой на 50 машиномест. Также там будет эксплуатируемая крыша.
Площадь второго многоквартирного дома составит более 5 тысяч 800 квадратных метров. Предельное количество этажей в высотном доме — 26. Помимо встроенных объектов обслуживания жилой застройки в доме появятся детский сад на 52 места и парковка на 371 машиноместо, эксплуатируемая крыша.
Также на территории предусмотрено строительство школы на 1100 мест, поликлиники для детского и взрослого населения на 1100 мест, медико-восстановительного комплекса, медучреждения, детской спортшколы, спорткомплекса. На первом этапе строительства будут строить школу, на втором — многоквартирные дома. При этом для некоторых планируемых к размещению объектов потребуется дополнительно получить разрешение в мэрии.
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