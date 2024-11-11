Стало известно, кто в Челябинске зарабатывает от 350 тысяч рублей

SuperJob: главному врачу в Челябинске готовы платить от 350 тысяч рублей

12 ноября 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Врачи в топе лучших предложений ноября во многих городах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в ноябре работодатели больше всего готовы платить главному врачу — от 350 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «В ноябре в Челябинске больше всего готовы платить главному врачу. Компания предлагает зарплату от 350 тысяч рублей и релокационнный пакет. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. На втором месте по размеру предлагаемой зарплаты — вакансия руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации. Такому специалисту в Челябинске готовы платить от 113 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное образование. На третьем месте — электромонтажник. Здесь размер зарплаты составляет 100-130 тысяч рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года. На четвертом и пятом местах менеджеры по продажам и менеджеры по логистики. Им готовы платить по 100 тысяч рублей, добавили в SuperJob. Врачи в топе лучших предложений ноября во многих городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге. Всего было проанализировано более 112 тысяч вакансий. В ноябре в Челябинске больше всего готовы платить главному врачу Скрин с пресс-релиза SuperJob Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ноябре работодатели больше всего готовы платить главному врачу — от 350 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «В ноябре в Челябинске больше всего готовы платить главному врачу. Компания предлагает зарплату от 350 тысяч рублей и релокационнный пакет. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. На втором месте по размеру предлагаемой зарплаты — вакансия руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации. Такому специалисту в Челябинске готовы платить от 113 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное образование. На третьем месте — электромонтажник. Здесь размер зарплаты составляет 100-130 тысяч рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года. На четвертом и пятом местах менеджеры по продажам и менеджеры по логистики. Им готовы платить по 100 тысяч рублей, добавили в SuperJob. Врачи в топе лучших предложений ноября во многих городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге. Всего было проанализировано более 112 тысяч вакансий.