11 ноября 2024

Стало известно, кто в Челябинске зарабатывает от 350 тысяч рублей

SuperJob: главному врачу в Челябинске готовы платить от 350 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Село усть уйское , медицина, врач, доктор, село усть уйское, усть уйск
Врачи в топе лучших предложений ноября во многих городах России Фото:

В Челябинске в ноябре работодатели больше всего готовы платить главному врачу — от 350 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob.

«В ноябре в Челябинске больше всего готовы платить главному врачу. Компания предлагает зарплату от 350 тысяч рублей и релокационнный пакет. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

На втором месте по размеру предлагаемой зарплаты — вакансия руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации. Такому специалисту в Челябинске готовы платить от 113 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное образование.

На третьем месте — электромонтажник. Здесь размер зарплаты составляет 100-130 тысяч рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года.

На четвертом и пятом местах менеджеры по продажам и менеджеры по логистики. Им готовы платить по 100 тысяч рублей, добавили в SuperJob.

Врачи в топе лучших предложений ноября во многих городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге. Всего было проанализировано более 112 тысяч вакансий.

В ноябре в Челябинске больше всего готовы платить главному врачу
В ноябре в Челябинске больше всего готовы платить главному врачу

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В Челябинске в ноябре работодатели больше всего готовы платить главному врачу — от 350 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «В ноябре в Челябинске больше всего готовы платить главному врачу. Компания предлагает зарплату от 350 тысяч рублей и релокационнный пакет. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. На втором месте по размеру предлагаемой зарплаты — вакансия руководителя отдела капитального строительства и эксплуатации. Такому специалисту в Челябинске готовы платить от 113 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь профильное образование. На третьем месте — электромонтажник. Здесь размер зарплаты составляет 100-130 тысяч рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года. На четвертом и пятом местах менеджеры по продажам и менеджеры по логистики. Им готовы платить по 100 тысяч рублей, добавили в SuperJob. Врачи в топе лучших предложений ноября во многих городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге. Всего было проанализировано более 112 тысяч вакансий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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