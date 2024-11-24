Как не нарваться на мошенников при поиске психолога

Психолог Абравитова: перед походом к психологу следует изучить его образование
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед консультацией у психолога следует изучить отзывы клиентов о нем, сообщила психолог Марианна Абравитова
Перед консультацией у психолога следует изучить отзывы клиентов о нем, сообщила психолог Марианна Абравитова Фото:

В России наблюдается рост числа «псевдопсихологов», которые после краткосрочных курсов выдают себя за специалистов. Об этом сообщила психолог Марианна Абравитова, подчеркнув, что к психологии они не имеют никакого отношения.

«Большое количество псевдопсихологов наносят огромный вред людям, потому что психология — это не просто посидеть и с умным видом порассуждать, это наука, опирающаяся на огромный наработанный академический базис», — рассказала Марианна Абравитова. Ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для выбора квалифицированного специалиста эксперт рекомендует изучить его образование, опыт работы и отзывы предыдущих клиентов перед началом консультаций. Также Абравитова призвала не бояться менять специалиста в случае, если клиент чувствует дискомфорт или непонимание со стороны психолога.

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В России наблюдается рост числа «псевдопсихологов», которые после краткосрочных курсов выдают себя за специалистов. Об этом сообщила психолог Марианна Абравитова, подчеркнув, что к психологии они не имеют никакого отношения. «Большое количество псевдопсихологов наносят огромный вред людям, потому что психология — это не просто посидеть и с умным видом порассуждать, это наука, опирающаяся на огромный наработанный академический базис», — рассказала Марианна Абравитова. Ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Для выбора квалифицированного специалиста эксперт рекомендует изучить его образование, опыт работы и отзывы предыдущих клиентов перед началом консультаций. Также Абравитова призвала не бояться менять специалиста в случае, если клиент чувствует дискомфорт или непонимание со стороны психолога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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